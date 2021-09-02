IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi 24. Grup ve 10. Çağrı Dönemi 11. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi 24. Grup ve 10. Çağrı Dönemi 11. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır. IPARD II Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrı Dönemi, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden Yirmi Dördüncü Grup ile Onuncu Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden On Birinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

Kaynak: Habermetre