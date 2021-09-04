IPARD-II Programı 10. başvuru çağrı ilanı kapsamında 493 projeye 875 milyon lira hibe edilecek

Kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-2...

Kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-2 AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı 10. Çağrı kapsamında projeleri onaylanan 493 projeye 875 milyon lira hibe desteği vereceklerini bildirdi.

Türkiye'nin son 19 yılda büyük bir kalkınma hamlesine imza attığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Her alanda büyüme, her alanda kalkınma vizyonuyla başlayan bu atılım döneminde, tarım ve kırsal daima ilk sıralarda yer aldı. Birçok ürünün anavatanı olan Anadolu toprakları, bu süreçte büyük bir değişime sahne oldu. Sağladığımız desteklerle, kırsalda binlerce modern tesis kuruldu. Bu tesisler; üretiminin gücünü artırırken, on binlerce kişiye de yeni istihdam kapılarını açtı" dedi.

Kırsalda kalkınma vizyonu kapsamında ilana çıkılan IPARD-2 10. Başvuru Çağrısı başvurularını Nisan ayı içerisinde aldıklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli "Bu çerçevede toplam yatırım tutarı 1,9 milyar lira olan 493 proje onaylandı. Onaylanan bu projelere ise 875 milyon lira hibe desteği vereceğiz" diye konuştu.

Yıl sonuna kadar projelerde incelemelerin süreceğini ve incelemesi tamamlanan projeleri açıklamaya devam edeceklerinin altını çizen Pakdemirli "2021 yılı içerisinde 11 farklı sektörde yatırımları tamamlanan toplam 2 bin 603 projeye 805 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdik ve ülkemize 1,2 milyar liralık yatırım kazandırdık" değerlendirmesinde bulundu.

2021 yılı içerisinde hibe ödemesi yapılan projelerin sektörel dağılımı şu şekilde:

"Bitkisel üretim: 1.353, Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler: 163, Kırsal Turizm: 188, Yerel Kalkınma ve Tarım-Çevre: 44

Arıcılık: 167, Su Ürünleri Yetiştiriciliği: 9, Hayvancılık: 300, Gıda İşleme: 192, Yenilenebilir Enerji: 157, Teknik Destek Projesi: 2

Makine Parkı: 28." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı