IPARD-II Kırsal Kalkınma Destekleri 6. Başvuru Çağrısı 2. Grup sonuçları açıklandı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 6. Başvuru Çağrısı 2. Grubunda destek almaya hak kazanan 503 projeye 250 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 6. Başvuru Çağrısı 2. Grubunda destek almaya hak kazanan 503 projeye 250 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 6. Başvuru Çağrısı 2. Grubunda destek almaya hak kazanan 503 projeye 250 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, kırsal kalkınmayı üretim ve insan odaklı bir bakış açısıyla ele aldıklarını belirterek, kırsaldan kente göçün önlenmesi, kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve kaliteli üretimin teşvik edilmesi amacıyla, IPARD-II kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 arasında hibe desteği sağladıklarını bildirdi.

Bu çerçevede, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 8 Mayıs 2019 tarihinde çıktığı IPARD-II 6. Başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan ve onaylanan projelerin 2. Grup sonuçlarının www.tkdk.gov.tr adresinden açıklandığını dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektöründe, değerlendirmesi tamamlanan 503 adet proje, Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından onaylanarak hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başladı. Hibe desteği alacak projelerin; 262'si bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, 43'ü arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, 95'i zanaatkarlık ve katma değerli ürün, 48'i kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, 14'ü makine parkı, 41'i yenilenebilir enerji yatırımlarını kapsıyor."

Kırsalda 450 milyon liralık yatırım yapılması hedefleniyor

Bakan Pakdemirli, onaylanan 503 projeye toplam 250 milyon lira hibe sağlanacağını belirterek, verilen hibe sayesinde kırsalda 450 milyon liralık yatırım yapılmasının hedeflendiğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA