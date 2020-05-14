IPARD II 9. başvuru çağrı döneminde 154 milyon euroluk bütçe ayrıldı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörü Güzin Oyman, IPARD II 9. başvuru çağrı döneminde süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten işletmeler için yüzde 50-70 hibe oranlarıyla 104 milyon euroluk bütçe ayrılırken, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi,...

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörü Güzin Oyman, IPARD II 9. başvuru çağrı döneminde süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten işletmeler için yüzde 50-70 hibe oranlarıyla 104 milyon euroluk bütçe ayrılırken, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji tesislerine yönelik ise yüzde 55 hibe oranıyla 54 milyon euroluk bütçe ayrıldığını söyledi.

TKDK Ankara İl Koordinatörü Güzin Oyman, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından ilan edilen IPARD II 9. başvuru çağrı dönemine ilişkin açıklama yaptı. Oyman, IPARD II 9. başvuru çağrı döneminin 13 Mayıs tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından ilan edildiğini ve çalışmalara start verildiğini belirtti. Bu Kapsamda süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten işletmeler için 'Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar' tedbirinde yüzde 50-70 hibe oranlarıyla 104 milyon euroluk bütçe ayrılırken, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji tesislerine yönelik 'Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme' tedbirine ise yüzde 55 hibe oranında 54 milyon euroluk bütçe ayrıldığını ifade eden Oyman, bütçesi 5 bin euro ile 500 bin euro arasında olan projelere destek verileceğini, başvuru dosyalarının kabul işlemlerinin 'Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar' için 1 Haziran-3 Temmuz arasında, 'Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme' kapsamındaki yatırımların ise 1-26 Haziran tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

Oyman, Ankara İl Koordinatörlüğü olarak bugüne kadar toplam 626 milyon TL 'lik sözleşme yapıldığını ve 261.5 milyon TL'lik hibe ödemesi gerçekleştirildiğini belirterek, ödeme tutarıyla 42 IPARD ilinde Ankara'nın birinciliği elde tuttuğunu kaydetti. Oyman, 9. başvuru çağrı döneminde de Ankara kırsalında gelir getirici faaliyetlerin artırılması amacıyla pozitif ayrımcılığa sahip olan kadın ve gençler başta olmak üzere çiftçi, esnaf ve kooperatifler ile Ankara kırsalında yatırım yapmak isteyen herkes için hizmet ettiklerini belirtti. Covid-19 sürecinin dünyaya ve Türkiye'ye tarım ve kırsal kalkınmanın önemini bir kez daha hatırlattığını vurgulayan Oyman, bunun Ankaralılar için 1.2 milyar TL 'lik büyük bir fırsat olarak görülmesini isteyerek, Ankara'ya yatırım yapmak isteyenleri TKDK Ankara İl Koordinatörlüğüne davet etti. - ANKARA

Kaynak: İHA