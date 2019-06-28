IPARD-6 tanıtımı Polatlı Ticaret Odasında yapıldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Polatlı Ticaret Odasında gerçekleştirilen IPARD-6 başvuru çağrı bilgilendirme toplantısına tarım ve hayvancılık sektörü firmaları yoğun ilgi gösterdi.

TKDK Uzmanları Gürsel Gür ve Ahmet Bircan Şahin'in gerçekleştirmiş oldukları bilgilendirme toplantısında firma temsilcilerinin soruları da cevaplandırıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uzmanı Gürsel Gür, 8 Mayıs 2019 tarihinde 6. başvuru çağrı ilanının başladığını, başvuru kabulüne ilişkin bu çağrının IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgili olduğunu aktardı. Aynı zamanda faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağının Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu olduğunu ve bu desteğin "kamu katkısı" olarak adlandırıldığını belirten Gürsel Gür, bu kamu katkısının program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacağını söyledi.

IPARD desteklerinden faydalanabilmek için başvuru sahibinin gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise temsil ve iltizama yetkili kişi veya kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması ve 65 yaşından büyük olmaması gerektiği kaydedildi. Toplantıda yatırım için planlanan inşaat yatırımı, makine ekipman yatırımı, genel harcamalar ve görünürlük uygun harcama için "teklif alma kuralları" çerçevesinde teklif alma, makine ekipman alımları ve inşaat işleri kapsamında formatı TKDK tarafından belirlenen teknik proje hazırlanması gerektiği de belirtildi. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme yatırımları kapsamında desteklenen sektörler, IPARD Programı sıralama kriterleri ve kriterlerin önemi konusunda katılımcılara detaylı bilgi verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA