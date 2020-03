iPad Pro (2020) Modelleri Rakiplerini Ezdi Geçti!

Apple iPad Pro 11" (2020) modeline ait AnTuTu skoru ortaya çıktı. Peki yeni model ne kadar güçlü?

En Güçlüsü

Apple dün yaptığı tanıtımda iPad Pro (2020) modellerinde kullanılan özel A12Z işlemcisini açıkladı. Hem 11 inç hem de 12,9 inç modellerinde yer alan bu işlemci, son nesilin daha güçlü bir yapıya bürünmesini sağlıyor.

Temel olarak baktığımızda iPhone 11 serisinde yer alan A13 işlemci, isimlendirme şeması açısından bu işlemciden daha güçlü olmalı. Ancak böyle değil.

A13 yongasında altı çekirdekli işlemci ve dört çekirdekli grafik işlemci yer alıyor. Önceki iPad Pro modellerinde yer alan A12X yongasında sekiz çekirdekli işlemci ve yedi çekirdekli grafik işlemci bulunuyor. Buna ek olarak A12Z yongasında ise sekiz çekirdekli işlemci ve sekiz çekirdekli grafik işlemci yer almakta.

Tabii her bir çekirdeğin ve her bir mimarinin saat hızları gibi başka faktörler de önemli. Yine de çekirdek bazlı kıyaslamada A12Z > A12X > A13 şeklinde bir sıralama karşımıza çıkıyor.

AnTuTu Kanıtladı

Nitekim AnTuTu üzerinde ortaya çıkan iPad Pro 11" (2020) modeli de bunu ortaya koyuyor.

128 GB varyantının girdiği testte 6 GB RAM olduğu görülüyor. RAM miktarı 12,9" için daha fazla olabilir ancak şu an belli değil. Her halükarda geçen yılın modellerine göre + 2 GB RAM yer alıyor. Buna ek olarak modelin şu an yayında olmayan iOS 13.4 sürümünü çalıştırdığını görüyoruz.

Yayınlanan CPU puanı, selefi ile oldukça benzer değerlere sahip. Buna karşın GPU puanı önceki modele göre yüzde 9 daha fazla. Bu kullanıcılar için çok ayırt edici bir ayrım olmayabilir çünkü önceki modeller de grafik bakımından oldukça güçlü idi. Yine de daha iyi olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Toplam skor olan 712,218 puan ise, AnTuTu'nun gördüğü en iyi skor olma özelliğini taşıyor. Platformlar arası kıyaslama genel olarak çok ideal olmasa da bunun, Snapdragon 865 kurulu cihazlara göre yaklaşık 100,000 puan daha yüksek olduğu söylenebilir.

Peki siz bu skor hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.