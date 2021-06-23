Ipa İzleme Komitesi Toplantısı Çevrimiçi Olarak Gerçekleştirildi
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Ipa İzleme Komitesi Toplantısı Çevrimiçi Olarak Gerçekleştirildi

Ipa İzleme Komitesi Toplantısı Çevrimiçi Olarak Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

IPA İzleme Komitesi Toplantısı, Başkanlığımız ve Avrupa Komisyonu eş başkanlığında; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Lider Kurumlar, Program Otoriteleri ve Merkezi Finans ve İhale Birimi'nden üst düzey yetkililerin katılımıyla 23 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

IPA İzleme Komitesi Toplantısı, Başkanlığımız ve Avrupa Komisyonu eş başkanlığında; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Lider Kurumlar, Program Otoriteleri ve Merkezi Finans ve İhale Birimi'nden üst düzey yetkililerin katılımıyla 23 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın açılışını yaptığı toplantıda, IPA II (2014-2020) döneminin uygulanmasına yönelik gelişmeler ele alınarak, mali yardımların etkin ve verimli kullanımına ilişkin yönetim ve izleme süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca performans hedefleri belirlendi ve IPA III dönemi (2014-2021) hazırlıkları ele alındı.

Kaynak: Habermetre

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