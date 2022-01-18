IPA II anlaşmaları kapsamındaki KDV istisnası başvurularında bütçe pay sınırları artırıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

IPA II anlaşmaları kapsamındaki KDV istisnası başvurularında bütçe pay sınırları artırıldı

IPA II anlaşmaları kapsamındaki KDV istisnası başvurularında bütçe pay sınırları artırıldı
AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması dahilinde yüklenicilerin Katma Değer Vergisi (KDV) İstisna Sertifikası almak üzere yaptıkları başvurulara ilişkin bütçe pay sınırlarında değişikliğe gidildi.

Türkiye- Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması dahilinde yüklenicilerin Katma Değer Vergisi (KDV) İstisna Sertifikası almak üzere yaptıkları başvurulara ilişkin bütçe pay sınırlarında değişikliğe gidildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle Çerçeve Anlaşması dahilinde yüklenicilerin, KDV İstisna Sertifikası almak üzere yaptıkları başvurulardaki bütçe paylarında değişiklik yapıldı.

Buna göre, vergi dairesi başkanlığı kurulu illerde, imzaladıkları birlik sözleşmesinde kendisine ayrılan bütçe payı 10 milyon liradan az yükleniciler, o ildeki başkanlığa, 10 milyon liradan fazla olanlar Gelir İdaresi Başkanlığına başvuracak. Daha önce söz konusu tutar 4 milyon liraydı.

Vergi dairesi başkanlığı kurulu olmayan illerdeki başvuru şartlarında da bütçe payları 2 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıldı. Bu kapsamda, KDV istisnası için, sözleşmelerinde kendilerine ayrılan bütçe payı 5 milyon liradan az yükleniciler o ildeki defterdarlık gelir müdürlüğüne, bu tutardan fazla olanlar ise Gelir İdaresi Başkanlığına müracaat edecek.

Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, icradan satıldı! İşte yeni sahibi

Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, icradan satıldı! İşte yeni sahibi

 Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 2 bin 500 TL nakit promosyon

Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 2 bin 500 TL nakit promosyon

 Çin'deki enerji krizi Türkiye'deki kürklü kuzu derisi üreticilerine yaradı

Çin'deki enerji krizi Türkiye'deki kürklü kuzu derisi üreticilerine yaradı
AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri

Katma değer vergisi, Avrupa Birliği, Türkiye, Gazete, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title