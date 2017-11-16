Ipa Gelecek Başkanı Prof. Dr. Eroll Alden - 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi - Antalya
- Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu'nun konuşması Prof. Dr. Eroll Alden'in konuşması ANTALYA - Uluslararası Pediatri Dernekleri Federasyonu (IPAF) Başkanı ve Uluslararası Pediatri Cemiyeti (IPA) gelecek başkanı Prof. Dr.
- Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu'nun konuşması
Prof. Dr. Eroll Alden'in konuşması ANTALYA - Uluslararası Pediatri Dernekleri Federasyonu (IPAF) Başkanı ve Uluslararası Pediatri Cemiyeti (IPA) gelecek başkanı Prof. Dr. Eroll Alden, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile birlikte gazetecilere açıklama yaptı.