Ipa Gelecek Başkanı Prof. Dr. Eroll Alden - 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi - Antalya

- Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu'nun konuşması

Prof. Dr. Eroll Alden'in konuşması ANTALYA - Uluslararası Pediatri Dernekleri Federasyonu (IPAF) Başkanı ve Uluslararası Pediatri Cemiyeti (IPA) gelecek başkanı Prof. Dr. Eroll Alden, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile birlikte gazetecilere açıklama yaptı.