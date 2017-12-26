İp Telkâre Kursiyerleri'nden Aile Bütçelerine Katkı

İp Telkâre Kursunda eğitim verilen kursiyerler gerçekleştirdikleri çalışmalar ile harikalar yaratıyor.



ESMEK bünyesinde hizmet verilen İp Tekare Kursunda kursiyerler hasır iplerden çeşitli materyaller üretiyorlar. İpleri yapıştırarak, örerek ve bükerek biblolar, tepsiler veya gemi heykelciği gibi ürünler üzerinde çalışan kadınlar, yaptıkları çalışmaların değişik olması sebebiyle çok fazla ilgi gördüğünü söylediler.



İp Telkare çalışmalarının çevrelerinde beğenildiğini ifade eden kursiyerler ürünlerini kolaylıkla satabildikleri ve aile bütçelerine katkıda bulunabildikleri için mutlu olduklarını belirttiler. Gündelik hayatlarına eğitimler sayesinde renk kattıklarını ifade eden kursiyerler ise Büyükşehir Belediyesi'ne sağladığı imkânlardan dolayı teşekkür ettiler.