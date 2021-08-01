Ip Man 4 Final oyuncuları! Ip Man 4 Final ne zaman çıktı? Ip Man 4 Final konusu nedir?
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Ip Man 4 Final oyuncuları! Ip Man 4 Final ne zaman çıktı? Ip Man 4 Final konusu nedir?

Ip Man 4 Final oyuncuları! Ip Man 4 Final ne zaman çıktı? Ip Man 4 Final konusu nedir?
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Ip Man serisinin son filmi olan Ip Man 4 Final televizyon ekranlarına geliyor. Bu kapsamda Ip Man 4 Final oyuncuları kimdir? Ip Man 4 Final ne zaman çıktı? Ip Man 4 Final konusu nedir? sorularının yanıtları merak edildi.

Ip Man 4 Final oyuncuları kimdir? Ip Man 4 Final ne zaman çıktı? Ip Man 4 Final konusu nedir? sorularının yanıtları gündemin araştırılan başlıkları arasında yer alıyor.

IP MAN 4 FINAL NE ZAMAN ÇIKTI?

Ip Man 4: Final (İngilizce: Ip Man 4: The Finale), Wilson Wong tarafından yönetilen ve Raymond Wong tarafından yapımı üstlenilen 2019 Hong Kong biyografik dövüş sanatları filmidir. Donnie Yen'in rolünü tekrar canlandırması ile aynı adı taşıyan Wing Chun büyükustası Ip Man'ın hayatına dayanan film serisinin dördüncüsü ve son filmidir. Film, Nisan 2018'de çekilmeye başlandı ve aynı yılın Temmuz ayında sona erdi. 20 Aralık 2019'da gösterime girdi.

IP MAN 4 FINAL KONUSU

Karısının ölümünden sonra Ip Man, sigara yüzünden boğaz kanseri olduğunu öğrenir. İsyankar oğlu Ip Chun zorbalara karşı kavga ettikten sonra okuldan kovulur ve Ip Man bir okul aramak için Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrine gitmeye karar verir. Öğrencisi Bruce Lee, bir Wing Chun okulu açarak, Amerikalılara dövüş sanatlarını öğreterek ve dövüş sanatları üzerine bir kitap yazarak San Francisco'daki yerel dövüş sanatları topluluğunu altüst eder.

IP MAN 4 FINAL OYUNCULARI

Donnie Yen .... Ip Man

Wu Yue .... Wan Zong Hua

Scott Adkins .... Barton Geddes

Danny Chan .... Bruce Lee

Vanness Wu .... Hartman Wu

Chris Collins .... Colin Frater

Nico Amedeo .... Walters

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Ip Man 4 Final oyuncuları! Ip Man 4 Final ne zaman çıktı? Ip Man 4 Final konusu nedir? - Haberler
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