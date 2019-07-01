Ip Man 4 Filmi

Ip Man filminin devam halkası olan yapımda, WingChun dövüş tekniğinin ustası Ip Man, ABD’de WingChun okulu açarak yerel dövüş sanatları topluluğunu rahatsız eden öğrencisinin yanına gitmeye karar verir. Wilson Yip’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Donnie Yen bir kez daha Ip Man’e hayat veriyor.



Yönetmen: Wilson Yip

Senaryo: Edmond Wong

Oyuncular: Donnie Yen, Kwok-Kwan Chan , Scott Adkins, Vanness Wu, Mark Strange, Jim Liu, Nicola Stuart-Hill, Kent Cheng , Yue Wu, Chris Collins, Archibald C. McColl IV, David Johnson Wood, Mark Hugh-Williams, Darren Leung, Nathan Head, Steven Dasz, David Charles-Cully, Debra Tennant, Adrian Wheeler, Ka-nin Ngo, Troy Sandford, Grace Englert, Khariis Ubiaro, Hannah Templeton-Cox, Leah Watson-Lee, T. Mark Owens, John F. Cruz, Jade Powell, Winson Ting, Vicky Crooke

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Yip Man 4

Yapımcı Firma: Mandarin Motion Pictures

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Hong Kong

Orijinal Dili: Güney Çince

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 27.09.2019

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Kaynak: InterSinema.com