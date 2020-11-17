Iota kasırgası Kolombiya'yı 5'inci kategoride vurdu
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Iota kasırgası Kolombiya'yı 5'inci kategoride vurdu

17.11.2020 22:07 | Son Güncelleme: 17.11.2020 22:10
Iota kasırgası Kolombiya'yı 5'inci kategoride vurdu

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın kuzeyindeki Providencia ve San Andres adalarında etkili olan lota, kategori 5'inci seviyeye yükseldi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın kuzeyindeki Providencia ve San Andres adalarında etkili olan lota, kategori 5'inci seviyeye yükseldi.

Kolombiya basınındaki habere göre, kasırgaya dönüştükten sonra hızla güç kazanan lota, saatteki hızı 230 kilometreye ulaştı ve 5'inci seviyede ülkenin turistik adalarından Providencia ve San Andres'i vurdu.

Acil durum ilan edilen bölgede, şu ana kadar 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, şiddetli kasırga nedeniyle adalar ile 15 saat boyunca iletişimin kurulamadığını, bölgede yaklaşık 1500 ev ve alt yapının yüzde 98'i kamu binası olmak üzere hastanelerin de büyük zarar gördüğünü belirtti.

Kuzeydeki Cartagena kentini ziyaret eden Devlet Başkanı Ivan Duque, ülke tarihinde lotanın ilk kez 5'inci seviyeye yükseldiğine dikkati çekerek, "Hava koşulları nedeniyle hızlı hareket edemedik. Arama kurtarma ve yardım çalışmaları için gerekli talimatları verdim. Koşullar uygun olduğu taktirde şahsen San Andres'i ziyaret edeceğim." ifadesini kullandı.

San Andres Hastanesi Baş hekimi Yudy Gallego, afet nedeniyle adada büyük ihtiyaçlar olduğunu kaydederek, "Şiddetli fırtına ve sel nedeniyle her yer tahrip olmuş durumda, adada su yok, yiyecek yok, insanlar yardım bekliyor." dedi.

Kolombiya Ordusu, bölgeye iki sahra hastanesi ve yaklaşık 4 bin çadır gönderdiklerini bildirdi.

Ülkenin hafta başında orta kesiminde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 3 kişinin hayatını kaybetmiş, 16 kişinin ise kayıp olduğu bildirilmişti.

Ayrıca şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin tarihi ve turistik şehirlerinden Cartagena'nın yüzde 70'i sular altında kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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