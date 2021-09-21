IoT trendleri, Türkiye'de konuşuluyor

Her yıl yüzde 30 büyümesi beklenen IoT pazarını etkileyen trendlerin, eylül-aralık dönemi boyunca Advantech Connect'te konuşulacağı duyuruldu. Türkiye'de, 14 Eylül'de başlayan etkinlik 23 Aralık'a kadar devam edecek.

Nesnelerin interneti olarak da bilinen IoT pazarı her geçen gün büyüyor. Araştırma ve danışmanlık firması Gartner'ın tahminlerine göre önümüzdeki birkaç yıl içinde yüzde 30'luk büyüme bandını koruması gereken sektörde, en çok gündeme gelen konuların başında pazarı etkileyen trendler geliyor. Endüstriyel IoT alanındaki şirketlerden Advantech, 2021 yılında başlattığı Advantech Connect adlı etkinliği yerele de taşındı. Dünyadaki teknoloji trendlerini merkeze alan global etkinlik, Eylül ayında "Akıllı Şehirler için IoT Çözümleri ve Kestirimci Bakım" başlığı altındaki oturumları ile start aldı. Global versiyonunu 40 bine yakın katılımcının izlediği Advantech Connect'in Türkiye oturumları, Ekim ayında Akıllı Perakende, kasım ayında Dijital Fabrikalar, aralık ayında ise Yapay Zekayı temel alan online etkinliklerle devam edecek.

TÜRKİYE'DEN KATILIMCILARLA TEKNOLOJİ TRENDLERİ KONUŞULUYOR

Global teknoloji şirketi Advantech'in; endüstriyel, gömülü, servis ve bulut IoT çözümleriyle hizmet vermenin yanı sıra, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran trendleri de gündeme taşıyacağı açıklandı. Şubat-Mayıs 2021 döneminde Advantech üst düzey yöneticilerinin yanı sıra teknoloji sektöründen önemli şirketlerin katılımıyla gerçekleştirilen Advantech Connect etkinliğini tüm dünyadan yaklaşık 40 bin kişi izledi. Vizyoner konuları ve konuk konuşmacıları ile zengin bir içerik sunan ve Eylül 2021 itibariyle Türkiye'de, 14 Eylül'de başlayan etkinlik 23 Aralık'a kadar devam edecek.

TÜRKİYE'NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE KATKI

Dijital fabrikalar, yapay zeka, akıllı perakende ve şehirleri temel alan online etkinliklerle ilgili bilgi veren Advantech Türkiye Pazarlama Yöneticisi Gökçe Ayhan, Advantech'ın global vizyonu ve deneyimini aktararak Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak istediklerini söyledi. Advantech olarak akıllı bir gezegenin mümkün olduğuna inandıklarını belirten Ayhan, "Herkes kendi ekosisteminde el ele verirse, bunu yapabileceğimizi biliyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri