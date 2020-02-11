11.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:00

Nesnelerin internetinden blockchain teknolojisine farklı teknoloji alanlarından uzmanların katıldığı IoT EurAsia ve Blockchain Zirvesi, sektörün aktörlerini bir araya getirdi.

Londra merkezli Worldwide Partnerships firması tarafından organize edilen IoT EurAsia ve Blockchain Zirvesi, çok sayıda firmanın ve 500'ün üzerinde üst düzey yöneticinin katılımıyla İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.

Zirvede bu yıl; nesnelerin interneti ekosistemi, blockchain teknolojisi, dijital dönüşüm, akıllı işletmeler, 5G, bulut sistemleri, veri yönetimi, siber güvenlik ve yapay zeka gibi öne çıkan teknolojiler ele alındı.

Sunumlar ve panel tartışmaları aracılığıyla güncel teknoloji konularının değerlendirildiği zirvede, katılımcı firmalar son teknoloji içeren ürünlerini sergiledi.

"Endüstri 4.0 uygulamalarına geçmek için konu basitleştirilmeli"

Anadolu Isuzu Teknik Direktörü Hakan Özenç, etkinlikte yaptığı konuşmada, endüstri 4.0 konusunun çok karmaşık göründüğünü belirterek, "Sensörler, robotlar, bulut teknolojisi, enformasyon sistemleri ve altında 3D yazıcılar, siber güvenlik sistemleri gibi bir sürü kavramların bulunduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bu zaman zaman korkutucu olsa da basit düşünmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Endüstri 4.0 uygulamalarına geçmek için mümkün olduğunca konuyu basitleştirmek gerektiğini vurgulayan Özenç, şunları söyledi:

"Basit demek ucuz ve kolay anlamında değil, yalın anlamında basit düşünmek lazım. Aslında nesnelerin interneti kavramının ortaya çıkışı da çok basit. 1991 yılında Cambridge Üniversitesi'nde ilk nesnelerin interneti uygulaması basit bir kahve makinesiyle başlıyor. Kahve makinesinin karşısına bir kamera yerleştiriyorlar ve bu kamera dakikada 3 fotoğraf çekiyor.

Bu fotoğrafların internete bağlı bilgisayarlar aracılığıyla uzaktan takibi sayesinde üniversitedeki akademisyenler kahve makinesinin dolu olup olmadığını uzaktan takip ediyorlar. Çevrimiçi ve gerçek zamanlı olması sebebiyle Cambridge Üniversitesi'ndeki bu uygulama, ilk nesnelerin interneti uygulaması olarak değerlendiriliyor."

Özenç, bir şirkette endüstri 4.0'ı uygulama faaliyetlerine geçmek için öncelikle kararlılık ve vizyon oluşturulması gerektiğini aktararak, "Daha sonra durum tespiti yapılması gerekiyor. Endüstri 4.0 gibi karmaşık bir sistemin uygulanması ve yerleştirilmesi birdenbire başlanacak bir şey değil. Şirketin olgunluk seviyesinin belirlenmesi bu noktada önem taşıyor." dedi.

"Havacılıkta, nesnelerin haberleşmesi açısından ciddi potansiyel mevcut"

Pegasus İş Uygulamaları Başkan Yardımcısı Erdinç Uğurlu da havacılık alanında her aşamada nesnelerin haberleşmesi teknolojisiyle ilgili ciddi potansiyel olduğunu söyledi.

Havacılığın geniş bir spektruma sahip olduğunu dile getiren Uğurlu, "Kabin dediğimiz ayrı bir dünya, yer operasyonları ayrı bir dünya. Bunların yanı sıra satış ve pazarlama da var. Pegasus Havayolları olarak buradaki potansiyelleri bir süredir biz de faydaya dönüştürmeye başladık." dedi.

Uğurlu, nesnelerin haberleşmesi alanında uyguladıkları iki örneğin olduğundan bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi, herhangi bir şekilde kart okutmadan, yaklaşık 3 bin personelimizin havalimanı üzerindeki tüm hareketlerini sistemsel olarak takip edebiliyoruz. Bu noktada personelimizin iş güvenliği açısından da fırsatlar elde ediyoruz.

İkinci uygulamamızda ise apron dediğimiz bölgede çok sayıda araç var. Merdivenler, ekip araçları, yakıt araçları gibi farklı tipte araçlar bu alanda bulunuyor. Biz buradaki araçlara bağladığımız sensörler aracılığıyla Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesinde araçların takibini yapabiliyoruz. Araçların olası arıza durumlarının takip edilmesi ve yakıt sarfiyatı açısından bu sistem avantajlar sağlıyor. Araştırmalarımız devam ediyor ve fayda oluşturabileceğimiz yerlerde mümkün olduğunca nesnelerin haberleşmesi teknolojisini kullanmak istiyoruz."

Kaynak: AA