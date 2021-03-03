IoT Eurasia'da dijital fabrikalar ve robotların geleceği konuşuldu

Mitsubishi Electric, bu yıl 4'üncüsü gerçekleşen IoT Eurasia etkinliğine katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işletmelerin ve sanayicilerin dijital dönüşüm sürecine entegrasyonu için Sanayi 4.0'a uyumlu inovatif teknolojiler geliştiren Mitsubishi Electric, 23 Şubat'ta çevrim içi olarak düzenlenen IoT Eurasia etkinliğine katıldı.

Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, "Dijital Fabrikalar ve Robotların Ruhu" sunumuyla robotların geleceğine değinirken, Ürün Yönetimi ve Pazarlama PLC Ürün Takım Lideri Merve Sarıhan ile Ürün Yönetimi ve Pazarlama Takımı Servo ve Hareket Kontrol Ürünleri Takım Lideri Ali Can Kıbrıslı, "Titreşim Bastırma Kontrolü" başlıklı canlı demo sunumlarıyla Mitsubishi Electric'in güncel teknolojilerini tanıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Bizel, şunları kaydetti:

"Günümüzde, fabrikanın içinde bulunan fiziksel süreçlerin siber dünyaya gerçek zamanlı olarak aktarılması konusunu ana yapı taşı olarak değerlendiriyoruz. Daha önceki sanayi evrelerinde her bir evrenin yapı taşı vardı. Sanayi 4.0 evresinin ana yapı taşlarının gömülü bilgisayarlar ve yazılım teknolojileri olacağını düşünüyoruz. Akıllı algılayıcılarla robotların anlayıp, algılayıp ona göre kararlar verebilmesini mümkün kılmak üzere çalışıyoruz.

100 yıllık teknoloji devi Mitsubishi Electric olarak gelecek bir asır için vizyon oluşturup çalışıyoruz. En büyük hayallerimizden biri, gelecekte robotlarımızın kendi kendilerine karar alıp tüketici ihtiyaçlarını giderebilecek yetkinliğe sahip olmasıydı. Yapay zeka teknolojileriyle güçlendirilmiş bu yeni yaklaşıma Mitsubishi Electric'in tescilli AI markası olarak MAISART (Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology) ismini veriyoruz. Bu tescilli teknolojimiz, 3 ana bölüm halinde çalışıyor. Bu aşamalarda 'derin öğrenme', 'pekiştirmeli öğrenme' ve 'büyük veri analizi' sistematiğini kullanıyoruz. Sanayideki 30 yılı aşkın üretici tecrübemiz sayesinde ve bu 3 sistematiği bir araya getirerek robotlarımıza yakın gelecekte bilinç katmayı hedefliyoruz. Sanayi 4.0'a yanıt veren dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ve şirketlerin yapay zekadan maksimum fayda elde etmelerini sağlayan MAISART teknolojisinin Dijital İkiz uygulamalarına paralel entegrasyonuyla da yapay zeka ile ilgili pek çok projede yer alıyoruz."

Doğrudan veri gönderme fonksiyonları bulunan gelişmiş PLC serisi

Mitsubishi Electric Ürün Yönetimi ve Pazarlama PLC Ürün Takım Lideri Merve Sarıhan da Mitsubishi Electric'in 5 PLC ailesi bulunduğunu belirterek, "MELSEC iQ-R Serisi; en son pazara sunulan en yüksek performansa sahip, Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan e-F@ctory için ideal fonksiyonlara sahip, MES ve ERP sistemlerine doğrudan veri aktarımını sağlayan bir PLC serisidir. iQ-R serisi Multi CPU sistem desteklidir, yani birçok farklı prosesler için kullanılan CPU modülleri tek bir ana ünite üzerinde birlikte yan yana kullanılabilirler. Yan yana monte edilen modüller, bir önceki serimizden yaklaşık 40 kat daha hızlı veri iletişimini destekleyen ana ünite sayesinde birbirleri ile yüksek hızda haberleşme sağlayabilir. Modüller arası senkronizasyon özelliği ile yan yana monte edilen CPU'lar ve modüller ile Network senkronizasyon ile de aynı network hattı üzerindeki tüm ürünler birbirleri ile senkron çalışabilir. Ek olarak, birçok önleyici bakım ve güvenlik fonksiyonlarımız bulunmaktadır. MELSEC iQ-R Serisi mühendislik yazılımı GX Works3 ile tüm bu özellikler ve fonksiyonlar ilgili arayüzler ile parametresel olarak program yazmaya gerek kalmadan kolayca ayarlanabilir." ifadelerini kullandı.

Mitsubishi Electric Ürün Yönetimi ve Pazarlama Takımı Servo ve Hareket Kontrol Ürünleri Takım Lideri Ali Can Kıbrıslı ise ileri teknolojiyle geliştirilmiş servo sürücülerde birçok özellik bulunduğunu aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tek tuşla servo motoru sistemine uyumlu bir şekilde ayarlama yapılabiliyor. Servo sürücülerimiz içerisinde bulunan çoğu patentli yazılımlarımızdan bir tanesi de geliştirilmiş titreşim bastırma kontrolü. Makinede ve yükte oluşabilecek titreşimleri bastırabilmek için Mitsubishi Electric sürücülerde birden fazla dahili filtre bulunuyor. Gelişmiş titreşim bastırma kontrolünün üç atalet sistemini destekleyen titreşim bastırma algoritması sayesinde iki tür düşük frekanslı titreşim bastırılabiliyor. Bu fonksiyonun, bir kolun ucunda ve bir makinede üretilen yaklaşık 100 Hz veya daha düşük frekanstaki titreşimi bastırmada etkili olduğunu söyleyebiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız