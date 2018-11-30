Iot Cihazlara Yönelik Planlanan Saldırılara Karşı Hangi Önlemler Alınabilir?

Check Point Güvenlik Danışmanı Oral Gökgöl, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

IoT cihazlara yönelik planlanan saldırılara karşı alınması planlanan önlemler hakkında bilgi veren Gökgöl, şunları kaydetti: "Şu anda hackerlar tüm İoT cihazlar üzerinden saldırılar planlayabiliyorlar. Bu noktada Cheak Point yeni 6. nesil güvenlik bakış açısında tüm İoT cihazlar ile çalışabilen sistemler ile bu tehditlerin önüne geçilebileceğini düşünüyoruz."