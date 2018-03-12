İos ve Android'e de Geliyor

Fortnite, "battle royale" türü oyunların şampiyonu PUBG ile arasındaki mesafeyi hızlı bir şekilde kapatıyor ve Epic Games, artık oyunun iOS ve Android üzerinde bir mobil sürümünü sunacağını duyurdu. Etkileyici bir şekilde bu mobil sürümün de diğer platformlardaki 100-kişilik PvP oyununun aynısı olacağı söyleniyor ve hatta PC ve PS4 sürümleri ile arasında çapraz-oyun ve çapraz-ilerleme desteği sözü verilmiş durumda.

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Ne yazık ki Android sürümünün "önümüzdeki birkaç ay içerisinde" sunulacağı söyleniyor ancak iOS için kayıtlar bugün başlayacak. Kayıtların açılmasının kısa bir süre sonrasında ise davetiyeler dağıtılmaya başlanacak. Uyumlu en düşük iOS cihazlarının arasında ise iOS 11 ile çalışan iPhone 6S/SE, iPad Mini 4, iPad Pro, iPad Air 2 ve iPad 2017 cihazları bulunuyor.

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