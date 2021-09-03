İOS 15 ne zaman çıkacak? İOS 15 hangi tarihte çıkacak? IOS 15 hangi modellere yüklenebilecek? IOS 15 hangi cihazlar alacak?

İOS 15 ne zaman çıkacak? sorusu son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Apple cihazların işletim sistemi olan İOS'un yeni sürü İOS 15'in ne zaman çıkacağı ve hangi cihazlara uygun olacağı son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki, İOS 15 ne zaman çıkacak? İOS 15 hangi tarihte çıkacak? IOS 15 hangi modellere yüklenebilecek? IOS 15 hangi cihazlar alacak?

Türkiye'de fiyatına karşın, en çok tercih edilen cep telefonu, tablet ve bilgisayarlar arasında yer alan Apple'ın cihazları IPhone, IPad ve IMac işletim sistemi IOS'un yeni sürümü IOS 15'in çıkacağı tarih ve hangi cihazlar ile uyumlu olacağı son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Vatandaşlar konuyla ilgili olarak internette en çok "İOS 15 ne zaman çıkacak? İOS 15 hangi tarihte çıkacak? IOS 15 hangi modellere yüklenebilecek? IOS 15 hangi cihazlar alacak? İOS 15 çıkış tarihi nedir?" sorularını aratmakta. IOS 15'in çıkış tarihi, IOS 15'in hangi cihazlar ile uyumlu olacağı ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İOS 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dünya'nın en çok tercih edilen teknoloji firmalarından Apple'ın işletim sistemi İOS 15'in Beta sürümü geçtiğimiz günlerde bazı kullanıcıların kullanımına açılmış ve büyük beğeni toplamıştı. Kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği ve merak ile beklediği İOS 15 ya da diğer adıyla İPhone OS 15'in çıkış tarihi olarak Eylül ayı duyurulmuştu. İOS 15'in Eylül aynın ortalarında kullanıcıların hizmetine girmesi bekleniyor.

İOS 15'İ HANGİ CİHAZLAR ALACAK?

İOS 15'in çıkış tarihinin yanı sıra kullanıcılar tarafından en çok merak edilen bir diğer konu ise İOS 15'in hangi cihazlara yükleneceği oldu. İOS 15'i alacak cihazlar için Apple tarafından yapılan açıklamada ise İOS 15'i daha önce İOS 14 sürümünü yüklenebilen bütün cihazların alabileceği şeklinde. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İOS 15 yüklenebilecek cihazların listesi ise şu şekilde,

iPhone 12 Serisi

iPhone SE (2020 Model)

iPhone 11 Serisi

iPhone X Serisi

iPhone 8 ve 8 Plus

iPhone 7 ve 7 Plus

iPhone SE (2016 Model)

iPhone 6s ve 6s Plus

İOS 15'TEKİ YENİLİKLER NELER?

İOS 15'te kullanıcıları bekleyen en önemli yenilik FaceTime üzerine olacak. Özellikle Pandemi sürecinde çok fazla kullanılmaya başlayan görüntülü konuşmanın öncü uygulaması FaceTime, yapılacak Spatial Audio geliştirmesi ile daha doğal ve canlı bir görüşme vaad ediyor. Apple, Spatial Audio özelliği sayesinde konuştuğunuz kişi yanınızdaymış gibi hissedeceğinizi vaat ediyor. FaceTime'a gelecek diğer özellikler ise portre modu ve ses izolasyonu olacak. Portre modu sayesinde kullanıcılar arka plandaki detayların gizleyebilecek, ses izolasyonu sayesinde ise dış seslerin konuşmanızı bölmemesini ve karşı tarafa sadece konuştuğu kişinin sesinin daha düzgün bir şekilde aktarılması hedefleniyor. FaceTime'a gelecek bir diğer özellik ise FaceTime'ın tüm cihazlar ile yapılabilecek olması. Daha önce FaceTime sadece Apple cihazlar arasında yapılabiliyordu. Ancak getirilen yenilikler sayesinde link üzerinde Android cihazlar ile de FaceTime yapılması mümkün kılınacak.

İOS 15'de yer alacak bir diğer özellik ise Bildirim Özeti olacak. Bildirim özeti sayesi ekranı kaplayan birçok bildirim yerine tek bir bildirim üzerinden bütün bildirimleri ya da seçilen bildirimlerin özetini görüntüleyebileceksiniz. Gelen Focus özelliği bütün Apple cihazları ile uyumlu olacak. Bu özellik sayesinde rahatsız etme modu, kişisel mod, çalışma veya uyku modu arasında geçişler kolay bir şekilde yapılabilecek.

IOS 15'e gelecek bir diğer özellik ise Live Text özelliği olacak. Bu özellik resimlerin üzerindeki yazıların kopyalanmasına ve üzerinde değişiklik yapılmasına olanak sağlayacak ancak şu an için dil seçeneklerinde Türkçe yer almamakta. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İOS 15'te yer alacak başka bir özellik Spotlight'a uygun olarak fotoğraf aratma özelliği oldu. Daha önce Fotoğraf bölümünde yer alan anılarım bölümünde artık Apple Müzik desteği olacak ve anılarınıza istediğiniz müzik ya da şarkıyı ekleyebileceksiniz.

IOS 15'te Hava Durumu ve Haritalar'da da yeniliğe gidildi. Apple Map artık Google Earth gibi yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri ve harita bilgilerinin kullanıcılarının hizmetine sunacak. Haritalar arttırılmış gerçeklik ile navigasyonda da kullanıcılara kolaylıklar getirirken. Cihazımı bul seçeneklerine Air Pods ve AirPods Pro'da eklenmiş olacak.