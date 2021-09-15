iOS 15: Beta sürümünü iPhone'unuza indirdikten sonra bu 7 hataya dikkat edin - Haberler
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iOS 15: Beta sürümünü iPhone'unuza indirdikten sonra bu 7 hataya dikkat edin

Tekmoloji - Haberler | Teknoloji
iOS 15: Beta sürümünü iPhone'unuza indirdikten sonra bu 7 hataya dikkat edin

Apple iOS 15'i yakında çıkacak. Bu arada betayı şimdi indirebilirsiniz, ancak bu sorunlara hazırlıklı olun.

Apple'ın en yeni iPhone yazılımı, Apple'ın Salı günkü İphone 13 ve Apple Watch 7'yi içerdiği etkinliğinden sadece birkaç gün sonra mevcut olabilir. Beta sırasında işletim sisteminin kusursuz çalışmasını beklemeyin.

Apple, iOS 15 sürüm notlarında (beta sürümleri için oldukça standart) bilinen çeşitli hataları açıkladı ve muhtemelen henüz listelenmemiş daha fazlası var. Hatalar nedeniyle birincil cihazınıza herhangi bir yazılımın beta sürümünü indirmenizi asla önermeyiz. iOS 15 söz konusu olduğunda, bu genel beta sürümünü yalnızca, ana cihazınızda değil, test için kullanabileceğiniz ikinci bir iPhone'unuz varsa indirmelisiniz.

İşte iOS 15 genel beta sürümünde dikkat edilmesi gereken bazı sorunlar ve Apple'ın bazı geçici çözümleri. (Betayı indirir ve beğenmediğinize karar verirseniz veya pil ömrü ve diğer hatalarla ilgili çok fazla sorun yaşarsanız, iPhone'unuzu iOS 14'e geri yükleyebilirsiniz.) iOS 15 hataları

Apple'ın geliştirici sürüm notlarına göre, iOS 15'te bulabileceğiniz daha büyük sorunlardan birkaçı burada.

Finder yanıt vermeyebilir

Görüntüleri Geri Yükle'yi kullanarak iOS 15 genel beta sürümünü yüklerseniz Finder'ınız düzgün çalışmayabilir. Apple'ın geçici çözümü, Apple'ın Beta Yazılım İndirmeleri sayfasından erişilebilen iOS 15 beta için cihaz desteği yüklemektir.

Kamera sorunları

Kamera uygulamasında canlı metin kullanılamayabilir. Apple'a göre iPhone'unuz Düşük Güç modundaysa Panorama modu "beklenmeyen sonuçlar doğurabilir". Herhangi bir geçici çözüm listelemedi.

CarPlay bağlantısı

Ekranınızı bir SharePlay oturumunda paylaştığınızda, telefonunuzu CarPlay'e bağlamanız başarısız olabilir. Apple, telefonunuzu bağlamadan önce ekran paylaşımını durdurmanızı önerir.

Dosyalardan çıkılıyor

Bir dosya için Yeni Pencerede Aç'ı seçerseniz, o dosya beklenmedik şekilde sonlandırılabilir.

Ağ sorunlarımı bul

iOS 15 beta sürümünde, Geride Kaldığında Bildir, Intel tabanlı Mac'ler veya Apple Saatleri için desteklenmez. Ayrıca, iOS cihazınızın şarj edilmesi gerektiğinde ağımı Bul'un etkin olduğunu belirten metin, yalnızca cihaz diliniz İngilizce olarak ayarlanmışsa görüntülenir.

Ana ekran widget sorunları

Apple, genel beta sürümünde widget'larla ilgili birkaç farklı sorun kaydetti. Widget galerisinde bir kategori seçtiğinizde, yanlış kategorinin görüntülendiğini görebilirsiniz; bu durumda galeriyi kapatıp yeniden açmalısınız. Galeriden bir widget'ı sürüklediğinizde de ana ekran beklenmedik bir şekilde kapanabilir.

SharePlay kullanılamıyor mesajı

Apple, beta sürümünde SharePlay ile ilgili kullanılamıyor gibi görünebilecekleri de dahil olmak üzere birkaç farklı sorun kaydetti. (FaceTime'dan çıkış yapmayı ve böyle bir durumda tekrar oturum açmayı deneyin.) Bir görüşmede beşten fazla kişi varsa, performans düşebilir. Bazı cihazlarda, ekran paylaşım oturumu başladığında FaceTime kameranız kapanabilir.

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