iOS 15: Android'de FaceTime nasıl kullanılır, Odak modu ve bilmeniz gereken diğer özellikler

iOS 15'in genel betasını mı test ediyorsunuz? Güncellemenin en iyi özelliklerinden bazılarını nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Apple, iOS 15 ve iPadOS 15'i Haziran ayı başlarında duyurdu ve bu sonbaharda iPhone ve iPad'e gelecek yeni özellikleri ve yetenekleri detaylandırdı. Resmi bir sürümden birkaç ay uzaktayız, ancak kendinizi cesur hissediyorsanız, genel betaya katılarak yeni yazılımın tadına bakabilirsiniz.

Yükleme işlemi oldukça kolaydır, ancak piyasaya sürülmemiş yazılımları test etmek herkesin harcı değildir. Uygulamalar bozulacak ve bazı özellikler çalışmayacaktır. Bununla birlikte, betayı yüklemeye karar vermiş olsanız da olmasanız da birçok özellik vardır.

iOS 15 ve iPadOS 15 ile yalnızca Android kullanan biriyle FaceTime yapmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni Rahatsız Etmeyin araçlarına sahip olacaksınız ve bildirimler daha az baş ağrısı olacak. İşte iOS 15'e gelen ve seveceğinizden emin olduğunuz birçok özellikten altı tanesi.

FaceTime, Windows ve Android'e geliyor

Apple, görüntülü ve sesli arama platformu FaceTime'ı ilk piyasaya sürdüğünde, Steve Jobs, hizmetin yakında açık kaynak olacağını ve herkesin kullanımına açık olacağını kötü bir şekilde söylemişti. Bu olmadı. Apple, sattığı her donanım parçasına ekleyerek özelliği kendine sakladı.

Ancak çoğumuz pandemi sırasında düzenli olarak Zoom kullanarak bir yıl geçirdik, Apple nihayet FaceTime'ı Android ve Windows sahiplerini içerecek şekilde genişletiyor.

Her iki platform için de bir uygulama yayınlamak yerine, tercih ettiğiniz iMessage olmayan platform aracılığıyla, daha sonra görüntülü arama için bir tarayıcı kullanabilecek kişileri kullanarak Android veya PC'nize bir FaceTime bağlantısı göndereceksiniz. Bağlantı oluşturmak için FaceTime'ı açın ve ekranın üst kısmındaki Bağlantı Oluştur veya Yeni FaceTime düğmesine dokunun. Bağlantı Oluştur otomatik olarak bir FaceTime bağlantısı oluşturacak ve bağlantıyı başka birine nasıl göndermek istediğinizi seçmeniz için Paylaşım Sayfasını açacaktır; Yeni FaceTime sizden bir kişinin adını girmenizi ve ardından bağlantıyı Mesajlar aracılığıyla göndermenizi ve FaceTime'ı açmanızı isteyecektir. iPhone veya iPad'inizden arayın.

FaceTime bağlantısını alan kişinin bu bağlantıyı açması, istendiğinde adını girmesi ve ardından videosunu önizledikten sonra Katıl'a dokunması gerekir.

Geç olması hiç olmamasından iyidir, değil mi?

Canlı Metin, Fotoğraflar kitaplığınız için sihirli bir araçtır

Google Lens, telefonunuzun kamerasını kullanarak bir fotoğraftaki metni tanımlamak, yabancı dilleri çevirmek veya hayvanlar veya bitkiler gibi gerçek dünyadaki öğeleri tanımlamak için bir süredir aramızda. ve şimdi iPhone'unuz Live Text adlı kendi Lens sürümünü alıyor.

Canlı Metin kullanmanın birden çok yolu vardır. Görüntülenen Canlı Metin düğmesine dokunarak vizörde fotoğraf çekmeden önce kullanabilir veya Fotoğraflar uygulamasına gidip kitaplığınızdaki herhangi bir resmi açabilirsiniz. Fotoğraf çekmeden önce Canlı Metni etkinleştirmiş veya eski bir resmi açmış olsanız da, telefon numaraları, e-posta adresleri veya sokak adresleri gibi öğeler de dahil olmak üzere herhangi bir metni vurgulayabilmeli ve ardından bu bilgileri istediğiniz şekilde paylaşabilmeli, arayabilir veya kullanabilmelisiniz. Başladıktan sonra vazgeçilmeziniz olacak.

Bildirim özetleri hoş bir değişiklik olmuş

Telefonunuz rastgele uygulamalardan sayısız uyarı aldığından, iPhone veya iPad'in bildirim tepsisi günün sonunda bunaltıcı görünebilir. iOS 15 ile, bildirimlerinizi düzenlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir Bildirim Özeti özelliği var.

Bildirim özetinizi özelleştirmek için Ayarlar > Bildirimler > Planlanmış Özet'e gidin. İstediğiniz kadar planlanmış özet ekleyebilir ve bunların tam olarak bulunacağı zamanı Zamanlama bölümünde seçebilirsiniz. Her bir uygulamadan günlük olarak aldığınız ortalama bildirim sayısı da dahil olmak üzere tüm yüklü uygulamalarınızı görüntülemek için Özette Uygulamalar'ı seçin. Özetinize devretmek istediğiniz her uygulama için anahtarı Açık konumuna kaydırın.

Kilit ekranınızda veya bildirim gölgenizde bir özetin görünme zamanı geldiğinde, aldığınız uyarıların sayısını, hatta bazı uyarıların önizlemelerini gösteren temiz bir önizleme kartında görürsünüz. Kartı genişletmek ve bireysel uyarılarınızı görmek için numaraya dokunun. Bana sorarsanız, iPhone ve iPad'e hoş bir ekstra özellik olmuş.

Yeni Rahatsız Etmeyin ayarları, Odaklanmanın önemli olan şeylere odaklanmasını sağlar

Rahatsız Etmeyin, telefonunuzun veya tabletinizin tamamen sessiz olmasını ve herhangi bir kesintiden kaçınmasını istediğinizde kullanışlı bir özelliktir, ancak ya hep ya hiç yaklaşımı her durumda ideal değildir.

Apple, iOS 15 ve iPadOS 15'te DND'yi bir sonraki düzeye taşıyan yeni bir Odak modu ekledi. Diğer uygulamaları sessiz tutarken yalnızca seçtiğiniz uygulamaların sizi uyarmasına izin verecek özel Odak profilleri oluşturabilirsiniz.

Mesajlar veya telefon aramaları olsun, hangi kişilere hala uyarı alacağınızı bile seçebilirsiniz. Focus profiliniz etkinken size mesaj atan diğer herkes, o anda meşgul olduğunuzu bildiren bir durum bildirimi görecek ve mesajı daha sonra göreceksiniz.

Fotoğraflar, bağlantılar ve tarifler her zaman parmaklarınızın ucunda

Bir arkadaş veya aile üyesi, Mesajlar'da sizinle bir fotoğraf paylaştığında veya onlardan sürekli istediğiniz bir tarifin bağlantısını gönderdiğinde, paylaşılan öğeyi hemen kaydetmek iyi bir uygulamadır. Aksi takdirde, onu bulmak için konuşma geçmişinizde geri kaydırmak zorunda kalırsınız. Bu bir gerçekten can sıkıcıdır.

Sizinle Paylaşılan, iOS 15'te kullanıma sunulan ve sizinle paylaşılanları bulmayı kolaylaştıracak yeni bir özelliktir. Daha spesifik olarak, iPhone ve iPad'iniz artık yakın bir arkadaşınızın Fotoğraflar uygulamasında sizinle paylaştığı fotoğrafları ve videoları size otomatik olarak gösterecek. Size gönderilen bağlantılar, Safari'nin ana sayfasındaki yeni bir Sizinle Paylaşılanlar bölümünde yer alacaktır. Aynı şey, Apple News uygulamasındaki haber makalelerine ve Apple TV uygulamasındaki TV şovlarına ve filmlerine bağlantılar için de söylenebilir.

Daha iyisi? Çalışmaya başlaması için hiçbir şey yapmanız gerekmez. Kurulum yok, bir düğmeyi değiştirmeyi hatırlamak yok. iOS 15'e güncelledikten sonra, izini kaybettiğiniz ve unuttuğunuz tüm şeyleri size göstermeye başlayacak.

En çok Fotoğraflar entegrasyonu konusunda heyecanlıyım. Sohbetlerde o kadar çok resim var ki Fotoğraflar kitaplığıma kaydetmem gerekiyordu ama artık bu benim için otomatik olarak yapılacak.

Posta uygulaması artık bir gizlilik kabusu değil

Büyük bir şirketten aldığınız hemen hemen her haber bülteni veya e-posta, içine yerleştirilmiş küçük izleme piksellerine sahiptir. Bir e-postadaki bağlantılar bile, üzerlerine tıkladığınızda göndereni uyarabilir.

Şirketler bu araçları, e-postaların açılıp açılmadığını, bağlantıların tıklanıp tıklanmadığını ve diğer önemli metrikleri ölçmek ve izlemek için kullanır. Ancak, bazı insanlar takip edilme fikrinden hoşlanmazlar.

Böylece Apple, Mail uygulamasına yeni bir gizlilik aracı ekledi. Varsayılan olarak açık olması gereken Ayarlar > Posta > Gizlilik Koruması'na giderek bulabilirsiniz. Posta Gizliliği Koruması, e-postayı gönderen kişinin nerede olduğunuzu görememesi için IP adresinizi gizler ve ayrıca izleme piksellerinin gönderenin onu açtığınızı bilmesini engeller.

Kaynak: Tekmoloji