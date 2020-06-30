iOS 14 ve macOS Big Sur, Şifrelenmiş DNS Desteği Ekliyor (Şimdi İSS'ler Düşünsün!)
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iOS 14 ve macOS Big Sur, Şifrelenmiş DNS Desteği Ekliyor (Şimdi İSS'ler Düşünsün!)

Apple, geçtiğimiz günlerde iOS ve macOS'in yeni sürümlerini duyurdu. iOS 14, macOS 11 Big Sur, şifrelenmiş DNS iletişimi kullanımını destekleyecek.

iOS 14 ve macOS Big Sur, Şifrelenmiş DNS Desteği Ekliyor (Şimdi İSS'ler Düşünsün!)
30.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:34

Apple, geçtiğimiz günlerde iOS ve macOS'in yeni sürümlerini duyurdu. iOS 14, macOS 11 Big Sur, şifrelenmiş DNS iletişimi kullanımını destekleyecek. Bu, internet servis sağlayıcıların artık kullanıcıları takip edemeyeceği anlamına geliyor.

Apple, WWDC 2020'deki sunumda bu sonbaharda çıkacak iOS 14 ve macOS 11'in HTTPS üzerinden DNS (DoH) ve TLS üzerinden DNS (DoT) desteği sunacağını söyledi.

Şifrelenmiş DNS Ne Anlama Geliyor?

Bir kulanıcı web sitesini ziyaret ettiğinde, tarayıcıları etki alanı adı (DNS) sorgularını etki alanı adlarını IP adreslerine çeviren DNS sunucularına gönderir. Bilindiği üzere bu sorgular şifrelenmez ve üçüncü partiler ve hatta İnternet Servis Sağlayıcıların (ISS'ler) kullanıcıların online ziyaret ettikleri web sitelerini görmelerine izin veren açık metinler gönderir. DoH veya DoT kullanarak, web tarayıcıları ve uygulamalar şifrelenmiş biçimde DNS sorguları yapabilir ve DNS yanıtlarını alabilir, bu da online olarak istenmeyen izlemeyi önlemeye yardımcı olur.

Geliştiriciler Özel Kurallar Yazabilecek

Apple, uygulama geliştirme yapılarına yeni işlev ve özellikler ekleyerek, geliştiricilerin DNS trafiğini şifrelemek için DoH veya DoT'u kullanacak şekilde yeni uygulamalar geliştirmelerine veya mevcut uygulamaları güncellemelerine izin verecek. Sunumu yapan Apple yazılım mühendisi Tommy Pauly'e göre, geliştiriciler DoH veya DoT ayarlarını tüm işletim sistemine, tek tek uygulamalara veya uygulamanın seçili ağ isteklerine uygulayacak uygulamalar geliştirebilecek. Geliştiriciler ayrıca sadece belli durumlar veya bağlamlarda şifreli DNS iletişimi desteğini etkinleştiren "kurallar" yazabilecek. Örneğin; kullanıcı şirket ağından ayrıldığında ve ofis dışında veya seyahatte mobil veriye geçtiğinde şifreli DNS açılabilir şeklinde…

Apple, Kullanıcıları Uyaracak

Ağ sağlayıcısı herhangi bir nedenle ağlarındaki şifrelenmiş DNS iletişimini engellemeye karar verirse, Apple, kullanıcıların cihazlarına bu ağ üzerinden erişilen web siteleri ve diğer sunucu adlarının izlenebileceği ve kaydedilebileceğini belirten bir mesajla uyarmayı planlıyor.

Apple, Geç Kaldın!

Şifreleenmiş DNS'in eklenmesi iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları için harika bir haber ancak Apple, Mozilla, Google ve Microsoft zaten kendi yazılımlarında şifrelenmiş DNS iletişimini destekliyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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