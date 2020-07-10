iOS 14 ve iPadOS 14 Açık Beta Sürümleri Yayınlandı! Apple iOS 14 ve iPadOS 14 açık beta sürümü bugün itibarıyla kullanılabilir hale geldi. Artık herkes tarafından erişilebilir olan bu iki işletim sistemi, Apple'ın en yeni özelliklerini barındırıyor.

Apple iOS 14 ve iPadOS 14 açık beta sürümü bugün itibarıyla kullanılabilir hale geldi. Artık herkes tarafından erişilebilir olan bu iki işletim sistemi, Apple'ın en yeni özelliklerini barındırıyor. Tabi şu anda geliştirici beta sürümleri yayınlandığı için, bazı hatalar bulunabiliyor.

Apple, iOS 14 ve iPadOS 14'ün herkese açık beta sürümlerini ilk kez yayınladı. Bu işlem aslında beta sürümündeki hataların tespiti için yapılıyor. Ancak bazı iOS düşkünleri, işletim sisteminin son sürümünü görmek için de indirebiliyor. Bu işlem ise Apple Beta web sitesinden gerçekleşiyor.

iOS 14 ve iPadOS 14 açık beta sürümü kullanıma açıldı

iOS 14'ü ele almak gerekirse, Apple artık daha gelişmiş bir işletim sistemi sunuyor. Öncekilerden farklı olarak değişen gruplandırma sistemi, şık ve yenilikçi bir görünüm oluşturmuş. Aynı zamanda ana ekrandaki widget'lar, olması gerektiği yerlerini almış. Yine fotoğraflarda durum çubuğundaki ayarların, ana ekrana taşınabildiğini de görüyoruz. Bu da yine widget'lar sayesinde gerçekleşiyor.

iOS 14'ün gerçekten yenilikçi bir tasarım olduğunu görüyoruz. Bakalım Apple iOS 14'ün çalışmalarını ne zaman tamamlayacak.

Kaynak: Tamindir