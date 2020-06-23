iOS 14 Varsayılan Uygulama Ayarı ile Geliyor Apple tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz saatlerde çevrim içi olarak yayınlanmaya başlayan WWDC 2020 tüm heyecanı ile sürmeye devam ederken yeni işletim sistemi sürümlerinin beta versiyonları kullanıma sunuldu.

Apple tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz saatlerde çevrim içi olarak yayınlanmaya başlayan WWDC 2020 tüm heyecanı ile sürmeye devam ederken yeni işletim sistemi sürümlerinin beta versiyonları kullanıma sunuldu. Bu kapsamda yapılan ilk incelemelere göre iOS 14 varsayılan uygulama ayarı ile gelecek. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

iOS 14 Varsayılan Uygulama Ayarı Nedir?

Bildiğiniz üzere mevcut durumda iPhone ve iPad kullanıcıları varsayılan tarayıcı ve varsayılan e-posta uygulaması üzerinde herhangi bir tercih yapamıyor ve bir yönlendirme aracılığı ile işlem yapmak istediklerinde Safari ya da Mail uygulamasını kullanmak zorunda kalıyor.

iOS 14 ve iPadOS 14 sürümlerinde ortaya çıkan yeni bir ayar ise, kullanıcılara varsayılan tarayıcı ve varsayılan e-posta uygulamaları üzerinde değişiklik yapabilme imkanı sunuyor. Bu sayede isteyen kişiler Safari yerine Chrome'u ya da Mail yerine Gmail'i birincil uygulama olarak tanımlayabilecek.

Daha öncesinde ortaya atılan sızıntılar benzer bir durumun Apple Music için de geçerli olabileceğini öne sürmüştü. Buna karşın henüz bu yönde bir seçeneğin olmadığını ancak ilerleyen güncellemeler ile birlikte platforma dahil edilebileceğini belirtelim.

Not: 22 Haziran tarihinde başlayan ve çevrim içi olarak düzenlenen WWDC 2020 sırasında duyurusu yapılan iOS 14 hakkında bilgi almak için buraya, macOS Big Sur hakkında bilgi almak için buraya, iPadOS 14 hakkında bilgi almak için buraya ve watchOS 7 hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.