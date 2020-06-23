iOS 14 Ne Zaman Çıkacak? İşte iOS 14 Çıkış Tarihi Apple, WWDC20 etkinliği açılışını iOS 14 güncellemesi ile yaptı. iOS 14 ile gelen yenilikler, yeni özellikler etkinliğin başında gösterildi.

Apple, WWDC20 etkinliği açılışını iOS 14 güncellemesi ile yaptı. iOS 14 ile gelen yenilikler, yeni özellikler etkinliğin başında gösterildi. iOS 13 güncellemesini alan tüm modeller iOS 14 güncellemesini de alacak. Peki, iOS 14 ne zaman çıkacak? iOS 14 developer (geliştirici) beta çıktı ancak iOS 14 public (herkese açık) beta ne zaman yayınlanacak? iOS 14 final ne zaman çıkacak? İşte iOS 14 çıkış tarihi

iOS 14 Ne Zaman Yayınlanacak?

Merakla beklenen iOS 14 güncellemesi yenilikleri TSİ 20.00'de başlayan online ilk WWDC etkinliğinde gösterildi. Ana ekran widget'ları, uygulama kitaplığı, resim içinde resim, çeviri uygulaması, Mesajlarda kişileri sabitleme, yeni Memoji stilleri ve çıkartmaları, Apple Haritalar'da bisikletle yol tarifleri, yepyeni görünümüyle Siri, yeni özellikler kazanan Safari, yeni AirPods özellikleri ve daha birçok yenilikle gelen iOS 14'ün çıkış tarihi net olarak paylaşılmadı. Sadece iOS 14 developer sürümün bugün indirilmeye açıldığı, iOS 14 public beta sürümünün de Temmuz'da indirilmeye açılacağı söylendi. iOS 14 final sürümünün de sonbaharda (muhtemelen iPhone 12 lansmanında hatta biraz önce olabilir) yayınlanacağı belirtildi.

iOS 14 Alacak Modeller

iOS 14 (iPhoneOS 14) hangi modellere gelecek? iOS 14 hangi cihazlarla uyumlu?

iPhone SE 2. Nesil

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro ve iPhone 11

iPhone XS Max, iPhone XS ve iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus

iPhone SE 1. Nesil

iPhone 6s ve iPhone 6s Plus