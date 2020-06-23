iOS 14 Betayı İndirecekler Dikkat! Bu Sorunlarla Karşılaşabilirsiniz Apple, WWDC20 etkinliği sonrasında iOS 14 ve iPadOS 14'ün ilk geliştirici betasını yayınladı. Geliştiricilere özel olan ancak profil yüklemesiyle herkesin indirebildiği

Apple, WWDC20 etkinliği sonrasında iOS 14 ve iPadOS 14'ün ilk geliştirici betasını yayınladı. Geliştiricilere özel olan ancak profil yüklemesiyle herkesin indirebildiği iOS 14 beta, geçmiş iOS beta sürümleri gibi çeşitli sorunlarla geliyor. İşte iOS 14 beta sürümde karşılaşılan sorunlar

iPhone ve iPad'lerine iOS 14 ve iPadOS 14 betayı yükleyen çok sayıda geliştirici ve kullanıcı çeşitli hatalar ve sorunlarla karşılaştı. Bu hataların büyük bir kısmı sonraki iOS 14 geliştirici beta (developer beta) sürümünde düzeltilecek, iOS 14 public beta (herkese açık beta) sürümde de çoğu hata ortadan kalkmış olacak.

iOS 14 Beta Hataları (Bug'lar)

Sık Kullanılanlar (Favoriler) widget'ı betada yok.

Bazı HomeKit cihazları iOS 14 beta ile düzgün çalışmıyor.

E-postalar stok Mail uygulaması ile düzgün şekilde eşitlenmiyor. Yeni e-postaları almak için uygulamayı açmak ve elle yenilemek zorundasınız.

Telefon uygulamasında veya FaceTime uygulamasında Favoriler görünmüyor.

iPadOS 14 ve iOS 14 beta güncellemesinin yüklenmesi beklenenden uzun sürüyor.

Siri ve Erişilebilirlik Kısayolu Tam Klavye Erişimi kullanılarak harekete geçirilemiyor.

Takvim uygulamasında özel tekrarlayan etkinlikler oluşturmak şu anda mümkün değil.

Spotlight görünmüyor. Yeniden başlatma sorunu geçici olarak çözüyor.

Yeni dillerden bazıları yanlış hizalanmış yerleşime sahip veya Quicktype özelliği kullanılırken kırpılmış olarak görünebiliyor.

Apple Haritalar uygulaması bazı durumlarda yol tarifi sunmayabiliyor. Yeniden başlatma sorunu çözüyor.

AB ülkesindeyseniz ve iPhone'unuz AB Ses Limiti'ne tabi tutulmuşsa ses seviyesi butonlarını kullanarak kulaklık sesini %80 sınırının üzerine çıkaramayabilirsiniz. Kontrol Merkezi'ni kullanarak sorunu çözebilirsiniz.

Bildirim Merkezi'nde Mail bildirimlerinde Haptic Touch, iletinin içeriğini göstermiyor.

Ekran Süresi widget'ı tüm iPhone'larda bulunmayabiliyor.

iPhone'unuz Sessiz moddaysa, yeni bir istekte bulunmadan önce Siri butonuna dokunmanız gerekiyor.

Kısayol içeren Home otomasyonu düzgün çalışmayabilir.

Widget özelleştirilemese bile ana ekranda Widget'ı Düzenle seçeneği görünebiliyor.

Mevcut bir widget'ı yeniden boyutlandırmak için önce kaldırıp sonra tekrar eklemeniz gerekiyor.

Bazı widget'lar kilit ekranında düzgün görünmeyebiliyor.

iOS betada bu hatalar dışında başka sorunlarla karşılaştıysanız, Feedback uygulaması ile Apple'a bildirebilirsiniz.

iOS 14 Final Ne Zaman Çıkacak?

iOS 14 final sürümü, Temmuz ayında yayınlanmaya başlayacak iOS 14 public betaların ardından indirilmeye açılacak. iOS 14 final, desteklenen modeller için sonbaharda yayınlanacak.