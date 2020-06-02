iOS 14 Alacak Cihazlar için Kullanıcıları Sevindiren Sızıntı Apple önümüzdeki haftalarda iOS 14 sürümüne dair ilk detayları bizlerle paylaşacak. Öte taraftan yeni işletim sisteminin son kullanıcılara sunulması için halen birkaç aylık bir süre var.

Apple önümüzdeki haftalarda iOS 14 sürümüne dair ilk detayları bizlerle paylaşacak. Öte taraftan yeni işletim sisteminin son kullanıcılara sunulması için halen birkaç aylık bir süre var. Bu noktada hangi cihazların yeni işletim sistemine kavuşacağı henüz net olarak bilinmese de bazı önemli sızıntılar var. İşte iOS 14 alacak cihazlar ile ilgili merak ettiğiniz detaylar!

iOS 14 Alacak Cihazlar Hangileri?

Apple, yayınladığı her yeni ana işletim sistemi güncellemesi ile birlikte eski nesil cihazlardan birkaçının desteğini kesme eğilimi izliyor. Buna karşın söz konusu durum önümüzdeki güncelleme ile birlikte ufak bir değişiklik gösterebilir. Ortaya çıkan yeni raporlara göre mevcut durumda iOS 13 sürümünü kullanabilen tüm iPhone modelleri, iOS 14 güncellemesini alacak. Söz konusu raporun kaynağı, güvenilir bir kaynak ile konuştuğunu söyleyen Verifier olarak öne çıkıyor.

Bu, 2015 yılında satışa sunulan iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerinin yanı sıra 2016 yılında satışa sunulan iPhone SE modelinin de güncellemeyi alacağı anlamına geliyor. Yani iPhone 6S ve iPhone 6S Plus, yaklaşık beş yıl boyunca yazılım güncellemesi almış olacak.

Tabii bu, aynı zamanda daha yeni cihazların da güncellemeye almaya devam edeceği anlamına geliyor ki, aynı rapora göre iPhone 7 iki yıl boyunca daha güncelleme almaya devam edecek ve iOS 15 sürümünü indirebilecek cihazların arasında yer alacak.

Yine de şu aşamada bu söylentilere bir miktar mesafeli yaklaşmakta fayda var. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.