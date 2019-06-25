iOS 13 Public Beta Yayınlandı: İşte Adım Adım Kurulum Rehberi

Apple, haziran ayının başında düzenlediği WWDC 2019 etkinlikleri kapsamında iPhone'lara yeni özellikler getiren yeni mobil işletim sistemi sürümü iOS 13'ü duyurmuştu. Yapılan etkinliklerin hemen ardından iOS 13 kapalı beta sürümü; geliştiricilerin deneyimlemeleri ve sorunları geri bildirim yapılabilmeleri için yayınlanmıştı. Ücretli bir Apple geliştirici hesabı olan kullanıcılar, önümüzdeki aylarda kararlı sürümüyle karşımıza çıkacak olan yeni işletim sistemini deneyimlemeye başlamışlardı. Apple şimdi iOS 13'ün herkes tarafından indirilebilir olan 'public beta' sürümünü yayınladı. Biz de sizler için, iOS 13 Public Beta'yı destekleyen iPhone modellerine yeni işletim sisitemi sürümünü nasıl kurabileceğinizi alatıyoruz.

Kurulum işlemlerine başlamadan önce iPhone'ununuzun iOS 13 güncelleştirmesini alıp almayacağından emin olmanız gerekiyor. Genel bir ifadeyle iPhone 6S ve üzerinde bir modele sahipseniz iOS 13'ün beta sürümünü akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz ancak yine de emin olmanız için aşağıda bulunan haberi incelemenizde fayda var.

iOS 13 Public Beta Kurulum Rehberi

Eğer desteklenen bir iPhone sahibiyseniz ve iOS 13'ü ilk deneyimleyenlerden birisi olmak istiyorsanız her şeyden önce akıllı telefonunuzu yedeklemenizde fayda var. Bunun için en güvenli yol, bilgisayarınıza kuracağınız iTunes uygulamasıyla iPhone'unuzu yedeklemek olacaktır. Bunun için ilk yapmanız gereken burada bulunan bağlantıyı kullanarak iTunes'u bilgisayarınıza indirmek. Bağlantıya eriştikten sonra Microsoft Store'a erişim sağlayacaksınız. Buradan uygulamayı güvenli bir şekilde bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

Not: iOS 13 Public Beta'da başarılı bir kurulum yapabilmek için akıllı telefonunuzda en az 4 GB boş alanın olması gerekmektedir. Apple, iOS 13 Beta'nın kurulum dosyasını 3.75 GB olarak boyutlandırmıştır. Bu yüzden işlemlere başlamadan önce akıllı telefonunuzda yeterli alanın bulunduğundan emin olun.

iTunes uygulamasını bilgisayarınıza indirip kurduğunuzda sizi şöyle bir ekran karşılayacak;

Sıradaki işlem akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza kablolu olarak bağlamak. Bu işlemi yaptıktan sonra bilgisayarınız gerekli kurulum işlemlerini yapacaktır ve bu sayede yedekleme işlemlerini tamamlayabileceğiz.

Akıllı telefonunuzun ekran kilidini açın. Karşınıza bir bildirim ekranı gelecek. Bu ekran bazı ufak bilgiler veriyor. 'Bilgisayara Güven' seçeneğini tıklayın.



iTunes uygulaması da benzer bir mini ekran gösterecek. Burada ise 'Sürdür' butonuna tıklayın.

Bu iki adımı uyguladıktan sonra bir iTunes'un bir süreliğine eşzamanlama (yedekleme) yapacağını göreceksiniz. 4 adımdan oluşan bu işlem otomatik olarak gerçekleştiriliyor. İşlemlerin tamamlanması bilgisayarınızın hızına ve iPhone'ununuzun doluluğuna göre değişecektir ancak çok uzun bir işlem değil.

Bu işlem tamamlandıktan sonra iTunes üzerinde bulunan telefon simgesi var. Bu simge cihazınızla ilgili detaylı bilgileri görmenizi sağlıyor ve yedekleme, geri yükleme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Bu tuş, iTunes uygulama arayüzünün üst kısmında, 'Müzikler' sekmesinin hemen sağ kısmında bulunuyor. Telefon simgesine tıkladıktan sonra sizi karşılayacak olan ekran şu şekilde;

Yedeklemeler menüsü altında 'Elle Yedekle ve Geri Yükle' bölümü görülebiliyor. Burada bulunan 'Şimdi Yedekle' butonuna tıklıyoruz (bilgisayara bağladıktan sonra yedekleme işlemi otomatik olarak yapılmaktadır ancak yine de bir kez daha manuel olarak yedeklemek faydalı olacaktır.).

Yedekleme işlemlerini tamamladıktan sonra iOS 13 Public Beta'yı indirme sürecine geçebiliriz. Bundan sonraki süreç akıllı telefonunuz üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için Safari tarayıcısını kullanmanız indirmeleri kolay yapabilmenize olanak tanıyacaktır. (Bu rehber Safari kullanarak oluşturulmuştur.)

İlk olarak burada bulunan bağlantıya erişmemiz gerekiyor. Bu bağlantı Apple'ın genel beta yönetim sayfasıdır. Sadece iPhone değil, tablet, dizüstü bilgisayar gibi cihazların da beta sürümlerini içerisinde barındırır. Bizleri karşılayacak olan ekran şöyle;

'Sign in' butonuna tıkladıktan sonra Apple hesabımıza giriş yapmamız gerekiyor. Bu hesap, iCloud için belirlediğiniz mail adresiniz ve şifrenizdir. Giriş işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte şöyle bir ekran sizleri bekliyor olacak.

Not: Sizlerin bu işlemleri akıllı telefonunuz üzerinden yapmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Görsellerin düzgün bir şekilde görülebilmesi için masaüstü sürümden ekran görselleri aktarılmaktır.

Ekranın üst kısmında bulunan 'Enroll Your Devices' butonuna tıklıyoruz. Bu sayfa iPhone'ununuza özel bir profil yükleme sayfasıdır. Bu profil, cihazınıza iOS 13 Public Beta'nın kurulması için gereklidir.

Enroll Your Devices sayfasında aşağı doğru indikçe ilk olarak yedekleme işlemiyle ilgili bilgi veriliyor. Hemen ardından ise 'Install profile' bölümü geliyor. Burada 'Download profile' yazan bir buton göreceksiniz. Bu butona dokunduğunuz zaman 'İzin Ver' butonuna tıklamamız gereken bir menü açılacak.

Bu işlemin hemen ardından ilgili profilin başarılı olarak indirildiğine dair bir bildirim alacaksınız. Dosya boyutu fazlasıyla küçük olduğu için bu işlem anında olacaktır. Karşımıza çıkan menüde bulunan 'Kapat' butonuna tıkladıktan sonra tarayıcıyla işlemlerimiz bitiyor.

Sıradaki işlem iPhone'ununuzun Ayarlar menüsüne gitmek. Ayarlar menüsünün üst kısmında sizleri 'Profil İndirildi' yazan bir menü bekliyor olacak. Buraya dokunarak sağ üst kısımda bulunan 'Yükle' butonuna tıklıyoruz.

Kilit açma şifrenizi girdikten sonra bir kez daha sağ üst kısımda bulunan 'Yükle' butonunuza dokunuyoruz. Hemen ardından da akıllı telefonunuzun yeniden başlatılması gerektiğine dair bir bildirim alacaksınız. Bu noktada akıllı telefonunuzu yeniden başlatın. Yeniden başlatma işleminin tamamlanmasının ardından akıllı telefonunuzun Ayarlar bölümüne tekrardan gidiyoruz.

Burada 'Genel' menüsü altında bulunan 'Yazılım Güncelleme' alt menüsüne ulaşmanız gerekiyor. Bu alt menüye erişimi sağladıktan sonra diğer iOS güncellemelerinde olduğu gibi iOS 13'ü karşınızda göreceksiniz.

Bu noktada rehberi hazırladığımız akıllı telefonda yeterli boş alan olmadığı için işlem yarım kalıyor. Ancak bu uyarı olmasaydı iOS 13 Public Beta, başarılı bir şekilde indirilecekti ve akıllı telefonunuz kendisini yeniden başlatırken iOS 13 Beta sürümünü yükleyecekti. Sizler gerekli boş alanı hazırladıktan sonra yükleme işlemini yapmak isterseniz herhangi bir sorun yaşamayacaksınız.

Not: iOS 13 büyük bir dosya boyutuna sahip olduğu için stabil bir Wi-Fi bağlantısı gerekmektedir. İndirme süresinin internet hızınızla doğrudan bağlantılı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Buna ek olarak indirme sırasında herhangi bir kopmanın yaşanmaması da önemlidir. Bu nedenle stabil bir internet bağlantısına ve en az %50 seviyesinde şarja sahip olduğunuzdan emin olunuz.



Not: iOS 13 Public Beta şu an için test aşamasında olduğundan pek çok sorunla karşılaşabilirsiniz. Telefonunuzun batarya ömrünün kısalması, çökmeler gibi sorunların yaşanması çok olağandır. Bu yüzden iOS 13 Public Beta'yı akıllı telefonunuza yüklemeden önce bunun bilincinde olmak sizler için fayda sağlayacaktır.



Not: Beta kurulum işlemlerinde karşılaşacağınız sorunlar (indirmenin kesilmesi, bozuk indirme gibi) tamamen kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Yaşanabilecek problemlerden ötürü Webtekno hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.