iOS 13 Public Beta 2 Yayınlandı - Nasıl İndirilir?

Akıllı telefon sektörü devi Apple, mobil işletim sistemi iOS'ta büyük değişiklikler gerçekleştiriyor. Tüm arayüz için karanlık mod, yenilenen ve ekranda çok daha az yer kaplayan ses kontrolü, Quick Touch ve dahasını işletim sistemine dahil eden şirket, an itibarı ile iOS 13 Public Beta 2'yi yayınladı.

Apple'ın beta programı sayesinde isteyen kullanıcılar en son gelişmelere ve yeniliklere herkesten önce sahip olabiliyorlar. Apple'ın beta programına katılıp iOS 13'ün getirilerini deneyimlemek için Apple'ın Beta Programı'na kayıt olmanız ve gerekli ayarlarlamaları yapmanız yeterli.

Apple'ın Beta Programı'na kayıt olup iOS 13 Public Beta 2'yi indirmek için buraya tıklayın.

iOS 13 ile iPhone ve iPad işletim sistemleri de ayrılıyor. iPhone'ların işletim sistemi iOS olarak kalmaya devam ederken bahsi geçen işletim sürümü ile iPadOS isimli yeni bir işletim sistemi daha Apple ekosistemine katılıyor. iPad'lere özel olacak bu işletim sistemi sayesinde Apple'ın tabletleri olan iPad'ler artık çok daha kullanışlı bir arayüze sahip olacak.