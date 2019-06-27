iOS 13'le Birlikte iPhone'lar, Evcil Hayvanları Tanıyabilecek

Vision Framework'ten yararlanılarak geliştirilen ve telefonlardaki görsellerin içinden köpekleri veya kedileri algılayabilen VNAnimalDetector, bu ayrımı yapabilmek için makine öğrenmesini kullanıyor.

Apple Fotoğraflar ve Google Fotoğraflar uygulamaları, kedi ve köpeğinizi zaten tanıyordu fakat bu yeni yazılımla beraber birtakım yenilikler söz konusu. Apple'ın yeni yazılımını önceki yazılımlardan ayıran fark, VNAnimalDetector yazılımının görselin neresinde bir kedi veya köpek var ise onu belirleyip dikdörtgen içerisine alması ve onu kedi veya köpek olarak etiketlemesi.

Hayvan tanıma özelliğinin yanı sıra yeni uygulama, iki resmin birbirine benzerliğini ve evcil kedi köpeklerle sokakta yaşayan kedi köpekleri ayırt edebilecek.