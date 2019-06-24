iOS 13 güncellemesinin yüklenebileceği Apple cihazları
APPLE'ın, iOS 13 güncellemesini eylül ayında kullanıcılarına sunması bekleniyor.
APPLE'ın, iOS 13 güncellemesini eylül ayında kullanıcılarına sunması bekleniyor. Ancak bazı iPhone modelleri bu güncellemeyi alamayacak ve iOS 12.4 sürümünde kalmaya devam edecek.
iOS 13 güncelleme desteğine sahip modeller ise şöyle:
- İstanbul
Güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte iPhone 6 ve iPhone 6 Pro modelleri de Apple'ın güncelleme listesinden çıkarılmış olacak. iOS 13 güncellemesi bu cihazlara da yüklenemeyecek.
iOS 13 güncelleme desteğine sahip modeller ise şöyle:
– iPhone Xs
– iPhone Xs Max
– iPhone XR
– iPhone X
– iPhone 8
– iPhone 8 Plus
– iPhone 7
– iPhone 7 Plus
- İstanbul
Kaynak: DHA
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