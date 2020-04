iOS 13.5 Beta, Maske Takanları Anlayacak ve Face ID'yi Atlayacak Yeni iOS güncellemesi ile birlikte cihazlar maske takan kullanıcıları otomatik olarak

Yeni iOS güncellemesi ile birlikte cihazlar maske takan kullanıcıları otomatik olarak algılayacak. iOS 13.5 Beta yayınlandı. İşte iOS 13.5 Beta güncellemesi ile birlikte gelen özellik.

iOS 13.5 Beta Çıktı

Doktorlar, COVID-19'un yayılmasını engellemek için bir maske kullanmanın zorunlu olduğunu açıkladı. Ancak maske kullanırken Face ID'nin kimliğini doğrulamak mümkün değildi. Apple kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda bu sorunu ortadan kaldırdı.

Apple, Face ID'yi, kullanıcıların maske taktığını algıladığında doğrudan parola girme ekranına geçecek şekilde yeniden tasarladı. Maske takılı olmadığı zaman, Face ID normal olarak çalışmakta. Bir yüz maskesi takıyorsanız ve cihazı yukarı kaydırırsanız, şifre ekranına yönlendirilmektesiniz.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you're wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p

— Guilherme Rambo (@_inside) April 29, 2020

Sizler Apple'ın yaptığı güncelleme hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!