iOS 13.5.5 Yenilikleri Sızdırıldı Apple tarafında ortaya çıkan sızıntılar iOS 13.5.5 ile birlikte kullanıcılara sunulması planlanan bazı yenilikler hakkındaki detayları bizlere sundu.

iOS 13.5.5 Yenilikleri Neler Olacak?

9TO5Mac tarafından sızdırılan yeni bir koda göre iOS 13.5.5 ile birlikte kullanıcılar, Apple servislerini daha uygun fiyata sahip bir paket ile birlikte alabilme şansını elde edebilecek. Bu noktada Apple Music, Apple TV Plus, Apple News Plus ve Apple Arcade gibi servisleri kullanan kullanıcılar, her birine ayrı ayrı para vermek yerine daha uygun fiyata sahip bir paketi seçerek kar edebilme şansını elde edecek.

Şu aşamada söz konusu paketlerin hangi ülkelerde, hangi servisleri içereceği ve hangi fiyatlarla kullanıcılara sunulacağı gibi detaylar belirsizliğini koruyor. Buna karşın ülkemizde de buna benzer bir paketin kullanıcılara sunulmasını bekleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde iOS 13.5.1 sürümünü yayınlayan Apple'ın, işletim sistemine ait yeni güncellemeyi ne zaman yayınlayacağı ise bilinmiyor.

Peki siz bu abonelik paketleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu paketler kullanıcılar için faydalı olabilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.