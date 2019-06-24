iOS 12.4'ün Apple Card Desteği Sunacak 5. Betası Bugün Yayınlanacak

Apple, iOS 12.4'ün 5. beta sürümünü bugün itibariyle yayınlayacak. Apple Card ile ilgili yazılımsal desteği sunacak ilk iOS sürümü olacağı düşünülen iOS 12.4 beta 5, şirketin bu yaz ABD'de kullanıma sunacağı yeni kredi kartının yolda olduğunun habercisi.

Bloomberg'in aktardığına göre Apple, ABD'deki mağazalarında çalışanlarına Apple Card hakkında ilk bilgilendirmeleri ve testleri yapmaya başladı. Apple Card'ın tahmini olarak önümüzdeki ay itibariyle kullanıma açılması tahminlerini ortaya çıkaran bu 5. beta, şirketin iOS 13 öncesi son iOS sürümlerinden biri olacak.

Bugün aynı zamanda watchOS 5.3 developer beta'yı yayınlayacak olan Apple, yeni kredi kartı Apple Card ile nasıl bir başarı elde edecek hep beraber göreceğiz. Sizce teknoloji şirketlerinin yavaş yavaş finans sektörüne adım attığı bu günlerde kim başarılı olacak?