iOS 12.4, Eski iPhone'dan Yeni iPhone'a Doğrudan Veri Aktarıyor

iOS 12.4 iPhone Geçişi Özelliğini Sunar!



iOS 12.4, Eski iPhone'dan Yeni iPhone'a Doğrudan Veri Aktarımı Nasıl Yapılır? İşler kolaylaştı.

Apple iOS 12.4 Güncellemesini bu sabah yayımladı. Eski iPhone'lardan Yeni iPhone'lara Verilerini Aktarmak Artık Çok Kolay. Bunun için iTunes veya iCloud'a artık ihtiyacınız yok. İşte detaylar!

Apple bir kaç ay sonra duyuracağı yeni iPhone modellerine geçişi kolaylaştırmak için yeni adımlar atıyor. Özellikle verilerin aktarılması konusunda sıkıntılar yaşayan ciddi GB kullanıcısı müşterilerinin işini kolaylaştırmak istiyor. iTunes ve iCloud'a olan bu bağımlılıktan artık kurtuluyor. Eski iPhone'dan Yeni iPhone'a veri aktarımı için aynı WiFi'da olmanız yeterli olacak.

OS 12.4 ile birlikte artık kablosuz ağ üzerinden eski bir iPhone'dan yeni bir iPhone'a doğrudan veri aktarmak mümkün hale geldi. Artık iCloud'a veya iTunes'a ihtiyacınız yok!

Eski iPhone'dan Yeni iPhone Veri Nasıl Aktarılır? Artık Çok Kolay!



iOS 12.4, eski bir iPhone'dan yeni bir iPhone'a doğrudan veri aktarmak için iPhone geçişi özelliğini sunar ve iPhone'unuzun ve iPad'inizin güvenliğini artırır. Bu güncelleme:

iPhone geçişi

Ayarlama sırasında kablosuz olarak veri aktarma ve eski bir iPhone'dan yeni bir iPhone'a doğrudan geçiş yapma özelliği sunar

Diğer iyileştirmeler ve düzeltmeler

Apple Watch'ta Walkie-Talkie uygulaması için bir güvenlik düzeltmesi içerir ve Walkie-Talkie işlevselliğini yeniden etkinleştirir

Bu sürüm Japonya ve Tayvan için HomePod desteği de içerir.

Apple yazılım güncellemelerinin güvenlik içeriğiyle ilgili bilgi için lütfen şu web sitesine gidin:

Gelelim iOS 12.4 güncellemesinin yüklenebileceği Apple cihazlarına:



– iPhone XS

– iPhone XS Max

– iPhone XR

– iPhone X

– iPhone 8

– iPhone 8 Plus

– iPhone 7

– iPhone 7 Plus

– iPhone 6s

– iPhone 6s Plus

– iPhone 6

– iPhone 6 Plus

– iPhone SE

– iPhone 5s

– 12.9 inç iPad Pro – 2. nesil

– 12.9 inç iPad Pro – 1. nesil

– 10.5 inç iPad Pro

– 9.7 inç iPad Pro

– iPad Air 2

– iPad Air

– iPad 5th generation

– iPad mini 4

– iPad mini 3

– iPad mini 2

– iPod touch – 6. nesil

ESKİ TELEFONDAN YENİ TELEFONA VERİ AKTARIMI NASIL YAPILIR?



iOS 12.4'ü yüklediniz, Ancak Veri Aktarımı Bunun Neresinde Diye Merak Ediyor Olabilirsiniz?

Bu özelliği kullanmak için yeni bir üst model iPhone'u yüklemeye başladığınızda "Transfer Your Data" Ekranından "Transfer From iPhone" Menüsünü göreceksiniz. Bu menü iOS 12.4 ve üzeri iOS modellerinde görülecek ve diğer seçeneklerde elbette mevcut olacak.

Other Option – Diğer Seçeneklerde Neler Var?

Kaynak: Teknotalk.com