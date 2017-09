İos 11 Golden Master Yayınlandı!

Apple, merakla beklenen 12 Eylül etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus da dahil olmak üzere birçok yeni ürün tanıtıldı.



Etkinlikten kısa bir süre sonra gelecek hafta yayınlanacak olan iOS 11 final sürümü ile aynı yapı numarasını taşıyan iOS 11 Golden Master yayınlandı.



iOS 11 Golden Master yayınlandı!



Apple"ın yeni iPhone modellerini tanıtması ile birlikte iOS 11"in yaklaşık üç ay süren test süreci de sona erdi. Geliştiriciler iOS 11 Golden Master"ı yükleyerek iOS 11"in son halini kullanabilirler.







Bu sürümle birlikte iOS 11"in daha önceki betalarında bulunmayan birçok duvar kağıdı ve iPhone 8 Plus ve iPhone X"e özel olması beklenen Portre Aydınlatma Modu geliyor. Ayrıca iPhone X için hareketli emojiler de yine iOS 11 Golden Master"da sunulan özellikler arasında.



Apple"ın geliştirici programına dahil olan iOS geliştiricileri, iOS 11 Golden Master"ı Apple Geliştirici Merkezi"nden (Developer Center) indirebilir veya iOS cihazlarına yükleyecekleri yapılandırma profili ile cihazları üzerinden güncellemeyi alabilirler.



Geliştirici olmayan kullanıcılar ise aşağıdaki yazımızdan faydalanarak iOS 11 Golden Master"ı iOS cihazlarına yükleyebilirler. Eğer bu sürüm ( iOS 11 GM) yüklenirse cihazlarınız, gelecek hafta (19 Eylül) yayınlanacak olan iOS 11 final güncellemesini alamayacaktır. Çünkü iOS 11 GM ile iOS 11 final aynı sürümdür.



iOS 11 nasıl yüklenir?



iOS 11 aşağıdaki iOS cihazlara yüklenebilir.



iPhone



• iPhone X



• iPhone 8



• iPhone 8 Plus



• iPhone 7



• iPhone 7 Plus



• iPhone 6s



• iPhone 6s Plus



• iPhone 6



• iPhone 6 Plus



• iPhone SE



• iPhone 5s



iPad



• 12.9-inç iPad Pro (2. Nesil)



• 12.9-inç iPad Pro (1. Nesil)



• 10.5-inç iPad Pro



• 9.7-inç iPad Pro



• iPad Air 2



• iPad Air



• iPad 5. nesil



• iPad mini 4



• iPad Mini 3



• iPad Mini 2



iPod touch



• iPod touch 6. nesil