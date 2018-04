İos 11.3 İndir, İphone Bataryasını Değiştirmen Gerekiyor mu? Öğren

iOS 11.3 Yayımlandı, Hangi iPhone Modelleri Yeni Güncellemeyi Kullanabilecek?



iOS 11.3 Yeni Pil Özellikleri ile Yayımlandı, Hangi Modeller iOS 11.3 İndirebilir? iOS 11.3 Hangi Özellikleri Getiriyor. iOS 11.3 indir, Bataryanın Değişip Değişmemesi Gerektiğini Öğren!

iOS 11.3, daha kapsamlı artırılmış gerçeklik deneyimlerini destekleyen ARKit 1.5, iPhone Pil Sağlığı (Beta), iPhone X kullanıcıları için yeni Animoji ve daha fazlasını içeren yeni özellikler sunuyor. Bu güncelleme, kararlılık iyileştirmeleri ve sorun giderme güncellemeleri de içeriyor.

Eskimiş Pile Sahip iPhone Sahipleri, Artık Cihaz Performansını Düşüren Performans Ayarını kapatabilirsiniz.

Apple bu sabah iOS 11.3 güncellemesini piyasaya sürdü. Artırılmış Gerçeklik Deneyimlerini destekleyen ARKit 1.5, oldukça konuşulan iPhone Healty Record ve en önemlisi yeni pil özellikleri eklenmiş.

Güncelleme Apple'ın yaşlanan pillere sahip iPhone'larda hızını otomatik yavaşlatma uygulamasını devre dışı bırakacak özellik içeriyor.

Battery Health (Beta) !



iOS 11.3 Sonrası Pilinizin Sağlığını ve Değişip Değişmemesi Gerektiğini Öğrenebileceksiniz! iPhone Pil Sağlık Ayarı Nasıl Yapılır?

Ben Test Ettim, Pilin Yavaşladığını Düşünüyordum, Şarjı da eskisi gibi gitmiyordu ama sağlam çıktı.

Hangi iPhone Modelleri iOS 11.3 Kullanabilir?



iPhone 6 ve sonrası modeller iOS 11.3 Güncellemesini indirip, yükleyebilirler.

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6 SE,

iPhone 6S,

iPhone 6S Plus,

iPhone 7,

iPhone 7 Plus

Ayrıca Yeni Animojiler de eklendi. Aslan, Ayı, Ejderha ve KAFATASI,

Bir Başka Büyük Güncelleme 40'tan fazla sağlık sisteminin hastalarına, Sağlık Kayıtlarını Takip Edebilecekleri bir portal olan Healty Record eklenmesi. Bu ülkemizde kullanılacak mı henüz bilmiyoruz.

