İos 11.2, Wi-Fi Karmaşasını Çözecek

Bilindiği gibi, iOS 11'in Kontrol Merkezi tuşları önceki sürümlerden farklı olarak Bluetooth veya WiFi'ı gerçekten kapatmıyor. Bunun yerine, bunlara dokunmak sadece iPhone'unuzun o an bağlı olduğu cihaz veya hizmetlerle bağlantısını kesmesine yarıyor. Apple, AirDrop gibi hizmetlere ve Apple Watch gibi cihazlarınıza bağlı kalabilmeniz için bunu özellikle böyle yaptı, ama görünüşe bakılırsa birçok kişinin bu yüzden aklı karışıyor.



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MacRumors'a göre en son iOS 11.2 beta sürümü, bu Kontrol Merkezi tuşlarından herhangi birine dokunduğunuzda ekstra bir açıklama gösteriyor.



Ekran görüntülerine göre, iPhone'unuz size, kısa bir açıklama ile birlikte şöyle bir bildirim gösterecek: "Yarına Kadar Yakındaki WiFi Bağlantısı Kesiliyor". Ayrıca şu da yazacak: "WiFi bağlantısı, AirDrop, Kişisel Hotspot ve konum isabeti için kullanılmaya devam edecek." Eğer o tuşa tıklarsanız, bildirimlerde Bluetooth uyarısını göreceksiniz.



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