İos 11.2'den Şarj Müjdesi

Yeni iPhone'ların sahip olduğu kablosuz şarj özelliği kullanıcılar tarafından olumlu karşılandı, ancak şarj hızının nispeten düşük olması onu en iyi şarj yöntemi olmaktan alıkoyuyordu. Söylentiye göre iOS 11.2 bu sorunu da ortadan kaldıracak ve kablosuz şarj hızını arttıracak.



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Güncelleme vardığında iPhone X, iPhone 8 veya iPhone 8 Plus telefonunuzu 5 watt yerine 7.5 watt ile şarj edebileceksiniz. MacRumors'un aksesuar üreticisi RAVpower'dan duyduğu haber ardından iOS 11.2 beta'ya sahip bir iPhone X'i Belkin Boost Up kalbosuz şarj cihazı ile test etti, ve görünüşe bakılırsa söylentiler doğru.



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Bu yöntem sayesinde telefon %46 şarj oranından %66'ya 30 dakikada ulaştı. 5 watt ile şarj edildiğinde telefon 30 dakikada %46'dan %60'a ulaşabiliyordu. Bu çok büyük bir fark gibi görünmese de %6'lık bu fark, önceki şarj hızına göre yaklaşık %40 daha hızlı şarj anlamına geliyor. Yani ayak üstü şarj kablosuz şarj cihazınız çok daha verimli hale gelecek.



