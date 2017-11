İos 11.2 Beta Wifi ve Bluetooth Kontrollerini Bildirimlerle Açıklıyor

iOS 11.2 Beta Kontrol Merkezindeki WiFi ve BlueTooth Düğmelerindeki Kafa Karışıklığına Son Veriyor





iOS 11.2 Beta sürümü yayımlandı ve dikkat çekici yenilik WiFi ve BlueTooth Düğmelerindeki yaşanan kafa karışıklığına son veriyor. iOS 11.2 Beta WiFi ve Bluetooth Kontrollerini Bildirimlerle Açıklıyor.



Apple, kafa karıştırıcı Kontrol Merkezi düğmesi davranışını kesinlikle açıklığa kavuşturmalıdır.



Daha önceki yazılarımızla açıkladığımız gibi, iOS 11'in kontrol merkezi düğmelerinde yer alan WiFi ve Bluetooth düğmeleri, tam olarak Bluetooth ve WiFi'yi tamamen kapatmıyor. Her iki kontrol düğmesi de anlık olarak bağlı bulunduğunuz ortam ile ilgili olan bağlantınızı kapatıyor.



Apple'ın Kontrol Merkezindeki WiFi ve Bluetooth Düğmeleri Neden Tamamen Kapatmıyor?





Söz konusu davranış şeklini Apple, görünüşte kendi eko sistemindeki AirDrop ve Apple Watch gibi cihazlarla iletişimi kesmemek ve devam ettirmek adına gerçekleştirmişti. Yine de söz konusu davranış kullanıcılar üzerinde ciddi KAFA KARIŞIKLIĞI yaratmıştı.



MacRumors'a göre, en son iOS 11.2 Beta sürümü yayımlandı ve Kontrol Merkezindeki Düğmelere Tıkladığımızda açıklayıcı bildirimler sunulacak.



iOS 11.2 Beta WiFi ve Bluetooth Kontrollerini Bildirimlerle Açıklıyor





Ekran görüntülerinde görüldüğü gibi, iPhone'unuz size yukarıdaki gibi bir bildirim gösterecektir:



"Disconnecting Nearby WiFi Until Tomorrow" şeklindeki açıklama ile yarına kadar yakındaki ağ ile ertesi güne kadar bağlantının kesileceği bildiriliyor. Bir anlamda ilişik kesmenin nasıl olacağı açıklanıyor.

"Disconnecting Bluetooth Accessories Until Tomorrow" ile de benzer şekilde Bluetooth cihazları ile olan iletişimin nasıl kesileceği açıklanmış.



Ayrıca "Wi-Fi AirDrop, Kişisel Erişim Noktası ve konum doğruluğu için kullanılmaya devam edilecek" şeklinde bir bildirimde . Bu düğmeye dokunursanız, bildirimde Bluetooth görürsünüz.



Kafa karışıklığı giderilmiş oldu.



http://www.teknotalk.com/ios-11-2-beta-wifi-ve-bluetooth-kontrollerini-bildirimlerle-acikliyor-60662/