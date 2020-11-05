IOM heyetinden Nizip Belediyesine ziyaret
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IOM heyetinden Nizip Belediyesine ziyaret

05.11.2020 17:23 | Son Güncelleme: 05.11.2020 17:27
IOM heyetinden Nizip Belediyesine ziyaret

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) heyeti, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) heyeti, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

IOM Şanlıurfa Ofis Müdürü Jinan Omar, Gaziantep Proje Destek Sorumlusu Ivan Lwanga, İletişim Sorumlusu Begüm Başaran ve kıdemli mühendis Süleyman Demir'i makamında ağırlayan Başkan Sarı, IOM ekiplerini yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Jinan Omar ise pandemi sürecinde Nizip Belediyesi ile iş birliği içerisinde hayata geçirilen ve planlanan projeler hakkında sunum yaparak Nizip Belediyesinin sağladığı katkı ve verdiği destekten memnun kaldıklarını söyledi.

Proje Destek Sorumlusu Ivan Lwanga da IOM'un sadece mültecilere yönelik çalışma içerisinde olmadığını, farklı projeler ve çalışmalar kapsamında hem Türk, hem Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere yardım ederek, katkı sağladıklarını belirtti.

Başkan Sarı ise IOM'un yapmış olduğu çalışmalara katkı sunmaya ve ekibin ilçe genelinde yardım yapacağı kişi ya da kişilerin tespitine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mehmet Sarı, IOM heyetine yaptıkları çalışmalardan dolayı plaket verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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