Iom'dan Sığınmacılara Kışlık Yardım Kartı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Adıyaman'a sığınan Irak, Suriyeli, Afgan ve Iraklı ailelere kışlık yardım kartı dağıttı.



Yardım kartı almak isteyen sığınmacılar, özel bir düğün salonunda toplandı. Sığınmacılar, kimlikleriyle kayıt yaptırarak alışveriş yapabilecekleri kartlarına kavuştu.



Kent merkezi ve ilçelerle birlikte bin 450 aileye, maddi duruma göre kışlık yardım kartı dağıtıldı.



Kartlarını alan sığınmacılar, kentte bulunan anlaşmalı yerlerden alışverişlerini yapabilecek.