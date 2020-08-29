İOKBS sınav yerleri belli oldu! MEB İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama: İOKBS ne zaman?
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İOKBS sınav yerleri belli oldu! MEB İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama: İOKBS ne zaman?

2020 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sınavı (İOKBS) sınav yeri sorgulama ekranı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarına yönelik düzenlenen bursluluk sınavı tarihini açıkladı. İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

İOKBS sınav yerleri belli oldu! MEB İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama: İOKBS ne zaman?
29.08.2020 17:00 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:07

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, MEB tarafından düzenleniyor. 100 soru yer alana sınava ayrılan süre de 120 dakika olarak belirlendi. 2020 İOKBS sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir? 5, 6, 7 ve 9,10 ve 11. sınıfların gireceği bursluluk sınavı hakkında detaylar haberimizde.

İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl düzenlenen bursluluk sınavı tarihini duyurdu. 6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Sınav sonuçları ise 28 Eylül 2020 günü açıklanacak.

İOKBS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

5 Eylül günü gerçekleştirilecek İOKBS sınavı giriş belgeleri https://www.meb.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve sistemim verdiği güvenlik kodu ile sorgulanabiliyor.

İOKBS sınav yeri sorgulama ekranı için tıklayın...

2020 İOKBS KONULARI

Bakan Selçuk, öğrencilerin merak ettiği sınav konuları hakkında konuştu: ''Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

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