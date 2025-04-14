İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 İOKBS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Maddi destek almak isteyen öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği bursluluk sınavı hakkında en çok merak edilen konulardan biri "İOKBS Bursluluk Sınavı ne zaman?" sorusu oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 İOKBS takvimini yayımladı ve öğrenciler sınav hazırlıklarını bu tarihlere göre yapmaya başladı.

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

İOKBS Bursluluk Sınavı 2025 yılında 27 Nisan Pazar günü tek oturumda yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak ve 100 dakika sürecek. Öğrencilere toplam 80 soru yöneltilecek. Bu sınav, Türkiye genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik önemli bir burs kazanma fırsatı sunuyor.

2025 İOKBS sınavına ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim okullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabilecek. Sınavda çıkacak sorular öğrencilerin sınıf seviyelerine uygun olarak hazırlanacak.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre 2025 İOKBS sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek.

İOKBS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Sonuçlar, MEB'in meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabilecek.