İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2020 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav yeri sorgulama İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik MEB tarafından düzenlenen sınavdır. 2020 İOKBS sınavı ne zaman? MEB, 2020 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu da yayımladı. İOKBS başvuru şartları neler?

İOKBS bursluluk sınavı başvuruları 05-17 Şubat 2020 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr adresleri üzerinden alındı. Hemen ardından İOKBS sınav giriş yerleri araştırılmaya başladı. Milli Eğiti Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuza göre, adaylar sınav giriş yeri, saati ve zamanını öğrenebilecek.

İOKBS NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların girebildiği sınav, 5 Eylül tarihinde saat 10.00'da yapılacak. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklardır.

2020 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu...

SINAV GİRİŞ BELGESİ VE YERİ

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınav tarihinden en az 10 gün önce başvuru yapacaklardır. Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesinde, sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti de yer alacaktır.