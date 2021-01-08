IOC Üyesi Pound, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceğinden "emin olamıyor"
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IOC Üyesi Pound, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceğinden "emin olamıyor"

08.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:39
IOC Üyesi Pound, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceğinden

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Richard William Pound, Temmuz 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarında düzenleneceğinden "emin olamadığını" söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Richard William Pound, Temmuz 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarında düzenleneceğinden "emin olamadığını" söyledi.

BBC'nin haberine göre, Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlenmesine ilişkin konuşan IOC'nin Kanadalı üyesi Pound, "Emin olamıyorum çünkü süregelen apaçık gerçek virüsün yayılması olacaktır." ifadesini kullanarak, turnuvaya katılacak tüm sporcuların aşılanması gerektiğini dile getirdi.

Geçen kasımda Tokyo'yu ziyaret eden IOC Başkanı Thomas Bach, aşı olmaları yönünde tüm sporcuları teşvik etmiş ancak aşının katılım şartı olmasında ısrar edilmeyeceğini belirtmişti.

Kovid-19 vakalarının artış trendini koruduğu Tokyo ve çevresinde merkezi hükümetin dün ilan ettiği olağanüstü hal (OHAL) uygulaması sonrası IOC'nin Kyodo ajansına gönderdiği açıklamada, turnuvanın programlandığı üzere düzenleneceği vurgulandı.

Açıklamada, "IOC, Japon otoritelerine ve aldığı tedbirlere yönelik tam bir güvene sahip. Japon partnerlerimizle birlikte, bu yaz güvenli ve başarılı bir olimpiyat için konsantre ve bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

İnsan hayatına etkisi

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, dün Kovid-19 ile mücadele kapsamında 7 Şubat'a kadar Tokyo ve çevre eyaletlerde OHAL ilan edildiğini açıklamıştı.

Suga Yoşihide, "Ciddi bir kriz durumu hissiyatı var. Ülke geneline ve hızla yayılan salgının insan hayatına ve ulusal ekonomiye derin etkileri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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