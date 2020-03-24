IOC Sporcu Komisyonu, olimpiyatların ertelenmesinden memnun
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sporcu Komisyonu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.
24.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:04
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sporcu Komisyonu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.
Komisyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan erteleme kararının spor camiası tarafından desteklendiği belirtildi.
Açıklamada, sporcuların bu süreçte sağlık durumlarına dikkat etmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.
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Kaynak: AA