IOC, iki Belaruslu antrenör hakkında soruşturma açtı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Belaruslu atlet Krystsina Tsimanouskaya'yı olimpiyatlar sırasında Japonya'dan zorla ülkesine göndermeye çalıştıkları iddiasıyla iki antrenör hakkında soruşturma açtı.

IOC'den yapılan açıklamada, Belaruslu antrenörler Artur Shumak ile Yuri Moisevich hakkındaki soruşturmanın Dünya Atletizm Federasyonu (World Athletics) ve Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) iş birliğiyle yürütüleceği kaydedildi.

IOC, 2020 Tokyo Olimpiyatları devam ederken iki antrenörün akreditasyonlarını iptal etmiş ve olimpiyat köyünden ayrılmalarını istemişti.

Sosyal medya hesabından "Baskı altına alındım ve rızam olmadan beni ülkeme geri göndermeye çalışıyorlar." paylaşımını yapan ve havalimanında uçağa binmeyi reddeden Tsimanouskaya, resmi işlemler sonrasında kendisine sığınma hakkı veren Polonya'ya gitmişti.