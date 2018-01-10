Ioc'den Kuzey Kore Toplantısı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), gelecek ay Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na Kuzey Kore'den sporcuların katılımını 20 Ocak'ta taraflarla bir araya gelerek ele alacak.

IOC'den yapılan açıklamada, IOC Başkanı Thomas Bach'ın, Kuzey Kore'den sporcuların gelecek ay yapılacak 2018 Kış Olimpiyatları'na katılımı konusunu görüşmek için taraflarla 20 Ocak'ta Lozan'daki IOC Genel Merkezi'nde toplantı yapacağı belirtildi.

Toplantıda, Kuzey Koreli sporcuların isimleri ile bayrak, milli marş, seremoni, forma gibi resmi protokol detayları da dahil olimpiyatlara katılım düzeyinin görüşüleceği aktarıldı.

İki ülkenin üst düzey yetkilileri yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk kez bu hafta bir araya gelmiş, toplantının ardından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin olimpiyat oyunlarına sporcu, idareci, gözlemci, gazeteci ve taraftarların yer alacağı bir delegasyon göndereceği kaydedilmişti.

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