IOC'den ertelenen olimpiyatlarla ilgili açıklama Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Tokyo Olimpiyatları'nın korona virüs salgını nedeniyle ertelenmesinin IOC'ye getireceği ek masrafın 800 milyon doları bulmasını beklediklerini açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Tokyo Olimpiyatları'nın korona virüs salgını nedeniyle ertelenmesinin IOC'ye getireceği ek masrafın 800 milyon doları bulmasını beklediklerini açıkladı.

Korona virüs nedeniyle ertelendiği açıklanan 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili IOC'den açıklama geldi. Erteleme kararının getireceği ek mali yük merak konusu olurken, IOC Başkanı Thomas Bach dün komite yürütme kurulunun internet ortamında gerçekleştirdiği toplantıda konuya ilişkin tahminini açıkladı. Oyunların korona virüs salgınıyla ertelenmesi nedeniyle IOC'ye doğacak ek masrafın 800 milyon doları bulmasını beklediklerini kaydeden Bach, IOC'nin Tokyo Olimpiyatları için 650 milyon dolara kadar, uluslararası federasyonlar, ulusal olimpiyat komiteleri ve IOC tarafından tanınan diğer organizasyonları desteklemek için ise 150 milyon dolara kadar harcama yapacağını söyledi.

Maliyeti düşürmek için çalışıyoruz

Oyunların ertelenmesinden doğacak ek maddi yükü minimize etmek için her yolu denediklerini vurgulayan Bach, "Etkinliklerin ruhunu ve müsabakaların kalitesini korurken maliyeti düşürmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek yıla ertelenmişti

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları korona virüsü salgınının ardından iptal ya da erteleme söylentileri nedeniyle uzun süre kamuoyunun gündemini meşgul etmiş, iç ve dış kamuoyundan gelen baskıların ardından Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 24 Mart'ta etkinliğin ertelendiğini duyurmuştu. Erteleme kararı nedeniyle doğacak ek masrafın birkaç milyar doları bulabileceği tahmin edilirken, toplam rakam henüz bilinmiyor. Olimpiyatlar 23 Temmuz 2021'de açılacak. - TOKYO

Kaynak: İHA